【即時短評】貪汙再添誣告「前後院都失火」高虹安只剩這一條路

停職中的新竹市長高虹安今因誣告罪判刑10月，「誣告」與「偽證」犯行傷害司法，法律規定不准易科罰金，高前有貪汙案一審判罪待解套，貪汙案又與誣告案處罰交互影響，2案她都要上訴拼無罪，才可保住市長位子並且免關。

刑法規定「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新台幣1000元、2000元或3000元折算一日易科罰金。但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限」。

誣告罪與偽證罪被立法者定義為「難以維持法秩序」的罪，就算判決量刑在6月以下，仍不能以易科罰金完事，法條對破壞司法秩序者加諸更嚴厲的處罰。

高虹安被陳時奮自訴誣告判刑10月，已表示將上訴，上訴目的與爭取緩刑的關聯性低，理由是：她有貪汙罪判刑在前。刑法規定「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之刑之宣告者」才可判緩刑，所謂「有期徒刑宣告」不以判決確定為必然，換句話說，高一審的貪汙刑度已然構成她誣告案的緩刑障礙。

高虹安1個月內2案都判決有罪，貪汙案讓她擱下市長職務，接踵而至的誣告案也獲至不利益判決，她就算救得了誣告案也顧不及貪汙案，處境可謂「前庭灑水、後院失火」，防禦誣告案求輕判甚至判處緩刑，不會是她要的訴訟選項。