台中警幫友偷查車牌11次 被害人質疑：警察成幫凶？

台中清水分局張姓警員聽聞蔡姓友人懷疑妻子外遇，就受他所託幫查懷疑介入婚姻男子的車牌，張2個月內查了11次，蔡因而取得對方行車軌跡頻頻騷擾，男子不堪其擾質疑「幫查的警員難道是幫凶？」法院考量對方已不追究，依偽造文書等罪判張、蔡1年2月、1年4月，均緩刑2年，可上訴。

檢方查，張員在清水分局光華派出所任內，明知台中市警局的「智慧型車行紀錄查詢系統」非公務不能使用，且查詢內容不得擅自外洩，未料其蔡姓友人因懷疑妻子外遇，為了要查該名男子行蹤就要求張員替他查對方車牌的車型軌跡。

張員2023年7、8月登入該系統，在查詢原因輸入「民眾糾紛」、「竊盜嫌疑」等不實內容，再輸入男子車牌後查到相關資料，並立即透過LINE通話告知蔡男，蔡也憑此向男子騷擾，並稱「你為何某天會在某個地方出現」等語。

此外，蔡男還當面質問妻子，一再質問為何男子的車會停在她工作地附近，還當場打給張員說「你可以幫我看一下車子」，蔡妻察覺異狀直接到光華派出所找張，認為是警員洩漏車行紀錄，並將2人對話錄音後，到豐原分局報案。

而蔡為了要查男子地址，同年7月又打電話到汽車公司，佯稱客人保險到期要幫續保，要求幫查該車牌車籍資料等，因而取得對方個資並前往騷擾。

檢方訊時，張員坦承犯行，蔡則說要告妻子才會請張員幫他查車牌，僅就違反個資法部分認罪；被害男子則說，蔡男一直查他軌跡，到家裡騷擾他爸媽，擔心對方意圖不軌會傷害家人，如果蔡有找兄弟幹嘛的，幫他查的警員不就變成幫凶？

檢方認為2人犯嫌明確，考量張員行為固然可議，但是受朋友請求而無償協助，其主管光華派出所所長也替他講話，表示張員工作積極熱心，跟他講什麼都是舉一反三到最頂點，偵結依公務員洩漏國防以外之秘密、個人資料保護法起訴2人，就張員部分請求從輕量刑。