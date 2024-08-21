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高虹安誣告判刑10月 律師葉慶元批「司法遇到高虹安就轉彎？」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理，而她與旅美教授陳時奮的博士論文誣告官司今天也宣判，高虹安被控誣告獲判10月。高虹安今回應，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。律師葉慶元也在臉書痛批：「司法遇到高虹安就轉彎？」依照司法穩定見解，誣告必須要「憑空捏造、虛構事實」。

陳時奮緊追高虹安的博士論文有無抄襲，2011年9月在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」；2011年10月陳在臉書發文指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安為此控告陳時奮加重誹謗罪，檢察官處分陳時奮不起訴，陳時奮認為高虹安明知學歷不實興訟，自訴高虹安犯誣告罪。

高虹安今天透過親近人士表示，當年提告陳時奮時，並未憑空捏造事實或證據，無論是美國校方兩度給予學術論文無不當之函文，或資策會2021年已啟動內部調查並回覆她：「無智財權違法」，這些證據並經法院採為資策會自訴案不受理判決之證據，足可證明她並無誣告之故意，更無捏造事實或證據。

高虹安強調，對於與誣告罪成立要件相悖的判決，她深感遺憾，並將提出上訴。

對此判決結果，律師葉慶元也在臉書痛批：「司法遇到高虹安就轉彎？」陳時奮宣稱高虹安論文被教授除名，被高虹安告誹謗。高虹安提出辛大學倫會負責人回函，表示沒有學術不倫、資策會最初對外回應，認為她博論引用的期刊論文不構成侵權，及她指導教授李傑沒把高虹安除名的公開聲明，結果陳時奮不起訴，對此葉慶元表示，尊重言論自由，勉強可以理解。

「陳時奮反控高虹安誣告，居然判刑10個月？」葉慶元指出，依照司法穩定見解，誣告必須要「憑空捏造、虛構事實」，針對陳時奮不實指控提起誹謗告訴，變成「憑空捏造、虛構事實」，並酸：「這份判決應該要好好拜讀一下！」

律師葉慶元指出，依照司法穩定見解，誣告必須要「憑空捏造、虛構事實」。圖／取自葉慶元臉書
律師葉慶元指出，依照司法穩定見解，誣告必須要「憑空捏造、虛構事實」。圖／取自葉慶元臉書
新竹市長高虹安被控誣告獲判10月，她今天回應表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。／新竹市政府提供
新竹市長高虹安被控誣告獲判10月，她今天回應表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。／新竹市政府提供

司法 陳時奮 高虹安

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