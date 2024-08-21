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影射連千毅獄中用嘴幫人排毒 「勾惡」陳昱瑋要賠10萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

YouTuber「勾起你心中的惡」陳昱瑋在臉書影射直播主連千毅曾入監並替其他受刑人口交，連提告，陳被依加重誹謗罪判拘役50日。連也提刑事附帶民事訴訟，請求200萬精神慰撫金並貼文道歉3日，台灣高等法院民事庭今判陳須賠償10萬元。

陳昱瑋2022年4月20日傍晚在新北市中和上網，登入臉書「勾起你心中的惡」頁面後，貼文寫下「講一個在道上或是有進修過的，大家都知道的事情，千億龜白白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很『吃得開』」等文字，連認為社會評價受損，提告加重誹謗，新北地檢署偵結後起訴陳。

陳辯稱他寫「千億龜」沒有指任何人，也沒有附圖，只是在敘述一件事情，提醒社會大眾有這樣的事情發生，所謂「嘴巴排毒」是指排解糾紛，口齒伶俐很會講話。律師辯稱陳只是接受請託拍影片、發表自己的言論，針對事實有所本，就算用字遣詞比較強烈，但沒有指名道姓，就是避免激化衝突，且貼文並沒有「口交」、「淫穢」等類侮辱性詞彙。

新北地方法院認為「勾起你心中的惡」是公開的臉書社團，「專門幫很多受刑人用嘴巴排毒」、「吃得開」等詞是在影射連千毅幫人口交，明顯是批評，也帶有人身攻擊的意味，讓人在精神、心理上感覺難堪。案發時陳已28歲，新北地院認為他有相當生活經驗可知這些言詞都是誹謗用語，誹謗用意甚明，判他拘役50日。

陳昱瑋上訴，高院刑事庭認為從陳先前其他貼文，可知「千億龜」就是指連千毅，依貼文內容來看，確實在影射連為他人口交，犯行堪以認定，今年1月25日駁回上訴。

民事部分，高院民事庭認為連千毅受詆毀，精神上勢必痛苦，可以請求精神慰撫金，審酌雙方學歷、工作、財產、收入和侵害情節等，認為賠償金額10萬元為適。至於要求陳道歉部分，因違反憲法法庭判決意旨，此部分不准，本案可上訴。

直播主連千毅與YouTuber「勾惡」互嗆。示意圖／翻攝自YouTube「勾起你心中的惡」
直播主連千毅與YouTuber「勾惡」互嗆。示意圖／翻攝自YouTube「勾起你心中的惡」

受刑人 連千毅

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