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影／松山機場外停車爆衝突 他傷人嗆「我民進黨的」下場曝
計程車司機趙姓男子近日載客到台北市松山機場，發現蘇姓男子停放在身障車位的汽車未放置身障停車證，準備持手機拍照檢舉，蘇男見狀推擠趙男，導致趙男右肩挫傷，雙方持手機互拍，過程中蘇男自稱「我民進黨的啦」，趙男回應「打人就不對，我沒有打你」，因2人事後互告傷害、公然侮辱、妨害自由等罪，警詢後分別依法送辦。
警方調查，趙男8月17日下午2時許載客至松山機場，離場前發現停放在身心障礙車位的汽車未放置身障停車證，準備拍照檢舉，未料蘇男剛好走出航廈，見趙男持手機拍照，上前理論、發生口角，過程中伸手攻擊趙男右肩，導致趙男右肩挫傷。
據悉，趙男、蘇男皆台籍，但衝突過程中兩人皆持手機互拍蒐證，蘇男還稱「我民進黨的啦」，指稱趙男「中國人」，趙男回應「打人就不對，我沒有打你」，蘇男又嗆「我有民代」；航警局獲報派員介入，趙男提告蘇男傷害罪，蘇男則反告趙男公然侮辱、妨害自由罪，警詢後依法將2人分別函送台北地檢署偵辦。
另查，蘇男雖領有身障手冊，但未依規定申請在車牌上註記身障記號，或在車輛擋風玻璃明顯處放置身障停車識別證，而於身障車位違規停車，後續也依道路交通管理處罰條例開單舉發；趙男也有違規停事實，同樣依法開單舉發。
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