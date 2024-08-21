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抽血、打疫苗變看皮膚病 高雄1診所5醫師詐健保點數被起訴
高雄三民區某間診所幫病患施打流感疫苗時，卻額外在健保資料登載不實病況，成功向健保署申報點數，由於申報情況有異，健保署派員查核後確認申報不實，全案函送高雄地檢署偵辦，檢方今偵結，認定該診所5位醫師涉嫌詐欺，對5人提起公訴。
檢方調查，該間診所的陳姓、潘姓等5名醫師從2019年10月至2021年6月止，幫38名患者施打流感疫苗時，另外在健保資料登載「皮膚炎」、「外耳膿瘍」、「發燒」、「貧血」等病徵，再開立藥物處方讓患者取藥，成功虛報36萬多點的健保點數。
後來健保署查核時，發現多筆病患資料異常，到診所稽核後，發現許多患者只是前往診所抽血、打疫苗，並無健保資料顯示的病徵，該診所醫師卻仍填報不實資料，認定診所構成詐欺，將涉案5名醫師函送地檢署偵辦。
雄檢偵辦時，傳喚5名涉案醫師到案，他們自知難以辯白，均坦承犯行並繳回部分申報的健保點數，檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴5名醫師。
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