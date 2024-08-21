快訊

遺產留60張台積電…但稅要5百萬繳不出來怎辦？專家曝股票抵繳2重點

超載10公噸還超速！癱瘓忠孝橋司機受訓1個月 首次單飛就肇事

剃平頭上成功嶺！33歲許光漢確定入伍 經紀公司回應：期待明年回歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抽血、打疫苗變看皮膚病 高雄1診所5醫師詐健保點數被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區某間診所幫病患施打流感疫苗時，卻額外在健保資料登載不實病況，成功向健保署申報點數，由於申報情況有異，健保署派員查核後確認申報不實，全案函送高雄地檢署偵辦，檢方今偵結，認定該診所5位醫師涉嫌詐欺，對5人提起公訴。

檢方調查，該間診所的陳姓、潘姓等5名醫師從2019年10月至2021年6月止，幫38名患者施打流感疫苗時，另外在健保資料登載「皮膚炎」、「外耳膿瘍」、「發燒」、「貧血」等病徵，再開立藥物處方讓患者取藥，成功虛報36萬多點的健保點數。

後來健保署查核時，發現多筆病患資料異常，到診所稽核後，發現許多患者只是前往診所抽血、打疫苗，並無健保資料顯示的病徵，該診所醫師卻仍填報不實資料，認定診所構成詐欺，將涉案5名醫師函送地檢署偵辦。

雄檢偵辦時，傳喚5名涉案醫師到案，他們自知難以辯白，均坦承犯行並繳回部分申報的健保點數，檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴5名醫師。

高雄某診所5名醫師涉嫌詐領健保點署，今被雄檢起訴。本報資料照片
高雄某診所5名醫師涉嫌詐領健保點署，今被雄檢起訴。本報資料照片

健保署 流感疫苗 醫師

延伸閱讀

高雄國家體育場無劇本實兵演練 陳其邁：符最高安全

高雄2高中畢業生成立交通促進會 盼2040年零死亡

2024米其林必比登名單出爐 高雄新增5家高CP值美食店家入榜

避免帶狀疱疹疼痛 花蓮6醫院29診所可自費打疫苗

相關新聞

柯文哲愛將特別費買丈夫公司紅酒 利益衝突未迴避...得吞罰40萬

民眾黨主席柯文哲前市府幕僚勞動局長陳信瑜四度以首長特別費，向丈夫張師齊創辦的「異象國際公司」購買以色列紅酒，金額共計4萬...

高虹安誣告陳時奮判10月理由曝光！法官：明知論文抄襲期刊

新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告；台北地院合議庭認為高...

旅美教授陳時奮控誣告遭判10月 高虹安說話了

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理，而她與旅美教授陳時奮的博士論文誣告官司今天也宣判，...

猥褻2女同事判2年2月 法官蔡明宏喊冤：判決背離事實、堅決上訴

士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，蔡否認犯罪，士林地檢署起訴蔡，蔡聲請移轉管轄由台北地院審...

遭法官摳私處吸胸有影響？判決曝：女法官看身心科、女書記官辭職

士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，台北地院合議庭今天依依2個「公務員假借職務上之權力故意犯...

新加坡AGK集團「拆分盤」保證獲利...吸金逾1億 北檢起訴7人

新加坡金鑰匙集團於2017年至2020年間，涉利用「拆分盤」招攬投資人並保證獲利，在台吸金1億3137萬餘元。台北地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。