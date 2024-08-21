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台中消防員搶救違建百慕達紙廠殉職 遺孀求國賠800萬今駁回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中大雅區百慕達紙廠2019年大火釀消防員謝志雄、張哲嘉不幸殉職，謝的妻小認為帶隊官無視廠房燃燒，仍下令進隔壁無人受困的倉儲做熱煙監測有過失，對消防局提國賠求償800萬元，一審認為，謝是消防員，執行公務不適用國賠規定，駁回聲請，二審今宣判，駁回上訴，尚未確定。

此件國賠案件由謝的遺孀提出上訴，全案今天在台中高分院審結，由審判長許旭聖、陪席法官劉長宜、受命法官林筱涵組成的合議庭宣判，認為上訴無理由，駁回上訴，全案仍可上訴最高法院。

謝的遺孀主張，火災時現場依92-6號1樓「倉儲區」監視器畫面顯示，該區凌晨1點45分起熱煙就自東南角落大量進入，2點時熱煙瀰漫全區內部無法辨識，但西屯消防分隊周小隊長無視92-7號於2點26分已全面燃燒，92-6號內部無人受困，仍命隊員進入做煙熱監測。

台中市消防局人員未依「無線電通訊原則」將現場直通頻道使用16號，未依規定對92-6號執行煙熱監測，且執行監測未安排水線等有過失，才造成謝殉職，對台中市消防局求償國賠800萬元。

台中市消防局抗辯，消防員對於國家是立於特別權力服從關係，非一般人民，因救災死亡有公務人員撫卹、慰問金，認為不適用國家賠償，且此件也已對謝志雄遺族發給撫卹補償。

一審認為，國家賠償法是以一般人民為保護對象的法律，而「公務員」若是基於公法上勤務關係，而於服從命令執勤，過程有受害者不得請求國賠，而是由國家對該具有特別權利關係的公務員，以公務人員保障法、公務人員撫恤及慰問金發幾辦法，以照顧公務員或其遺族，據此認定遺族不得依國賠法，請求賠償，判處駁回。

台中大雅違建百慕達紙廠2019年10月3日火災，釀2名消防隊員殉職，謝的遺孀請求國賠800萬元，台中高分院今駁回上訴。本報資料照片
台中大雅違建百慕達紙廠2019年10月3日火災，釀2名消防隊員殉職，謝的遺孀請求國賠800萬元，台中高分院今駁回上訴。本報資料照片

台中市 國賠 消防員

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