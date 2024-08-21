新加坡AGK集團「拆分盤」保證獲利...吸金逾1億 北檢起訴7人

新加坡金鑰匙集團於2017年至2020年間，涉利用「拆分盤」招攬投資人並保證獲利，在台吸金1億3137萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯加重詐欺取財、銀行法之非法經營銀行業務達1億元以上等罪嫌，起訴台北服務中心負責人郭飛志、副手苗天蓉及業務共7人。

檢方查出，郭飛志於2017年間，受新加坡金鑰匙集團（A GOLDEN KEY，簡稱AGK，後改名FCD）派至我國境內招募會員，擔任台北地區負責人，建立LINE群組、台北服務中心、台北教室及中壢教室，招募團隊成員，舉辦說明會招募投資人投資。

金鑰匙集團的投資方案宣稱，集團建構一個理財創富網路平台，投資人可透過平台購入AGK虛擬電子股票，佯稱可「靜態拆分獲利」，投資虛擬股票可不斷增值，股價只漲不跌。2017年至2020年間，郭飛志等人向不特定投資人吸金，金額折合新台幣1億3137萬3225元。

今年4月間，檢調搜索約談郭飛志等7人到案，檢方依違反銀行法罪命郭飛志80萬元交保、苗天蓉15萬元交保、AGK台北服務中心幹部陳學慶30萬元交保、陳惟羚20萬元交保、簡悌豐10萬元交保、幹部張登勝10萬元交保、胡信群5萬元交保，7人均限制出境。