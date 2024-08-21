遭法官摳私處吸胸有影響？判決曝：女法官看身心科、女書記官辭職

士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，台北地院合議庭今天依依2個「公務員假借職務上之權力故意犯強制猥褻罪」分別判處1年6月、1年徒刑，訂應執行刑2年2月。蔡雖否認犯罪，但判決書中曝露，兩位被害人身心受創嚴重，女法官身心科就診，女書記官甚至辭職了。

判決指出，蔡明宏2007年11月7日假借職務上權力對女書記官強制猥褻犯行，有多位證人證詞、差勤資料、手機通聯、手機畫面照片、辭呈、萬芳醫院病歷、三軍總醫院北投分院精神鑑定報告書等可證。

此外，蔡明宏2022年11月15日對女法官強制猥褻犯行，有女法官證述、多位證人證詞、女法官的LINE對話紀錄、女法官及蔡明宏各自手機通聯紀錄、女法官身心科就診、心理諮商及三軍總醫院北投分院精神鑑定報告書為證，蔡明宏犯行確定。

判決說，蔡明宏身為法官，本應保有高尚品格，謹言慎行，且蔡有多年刑事審判經驗，應知悉性侵害事件對於被害人衝擊極大，不僅身心受創嚴重，也將造成被害人無法抹滅的痛苦記憶。

判決指出，蔡明宏不知潔身自愛，為滿足一己私慾，不尊重女書記官、女法官的性自主決定權，且於案件爆發後，對女書記官、女法官均以工作表現或同事相處等問題作為對方有誣陷的動機，行為更應嚴予非難，考量蔡犯後否認犯罪、未與2被害人達成和解或徵得原諒，依法判決。

法官論壇2023年6月一篇題為「妳不孤單」的文章爆料，指資深法官「蔡董」前年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁。

論壇貼文指出，「蔡董」在車上性騷女法官不只一輪，最後女法官以要案件評議為由要求下山，蔡明宏隨後上網發文稱「我如果有性騷行為，我用我全部身家性命賭上任何詛咒」。

檢方分案偵查指出，2007年蔡擔任行政庭長開車載女書記官上陽明山，在人車稀少的避車彎於車內涉嫌環抱、頭貼胸部吸吮女書記官，女書記官制止，蔡稱「再5分鐘就好」，女書記官後來驚嚇逃下車，在蔡怒視下又上車，由蔡開車送回家。