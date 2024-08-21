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彰化員林清潔隊員遭毆打 父子3人送辦

中央社／ 彰化21日電

彰化員林市公所清潔隊員17日在收運垃圾時，因暫不收大量保麗龍而遭曹姓父子3人持棍棒毆傷，楊姓隊員19日提告，警方昨天依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。

楊姓清潔隊員17日於員林市山腳路收運垃圾，發現有社區丟棄大量保麗龍，詢問社區管理員能否明天再丟，以緩解資源回收車載運壓力，1名婦人突然拿保麗龍丟楊姓隊員，2人發生口角，婦人的家人見狀持棍棒等物衝上回收車毆打楊員，造成楊員多處擦挫傷。

彰化縣警察局員林分局東山派出所今天表示，17日下午2時許接獲報案，員警到場了解，為曹姓民眾一家人因丟保麗龍等物，與楊姓清潔隊員爭論，進一步引發口角及肢體衝突。

楊姓隊員19日到派出所提出告訴，警方迅速將相關涉案人帶回說明，昨天依刑法妨害秩序、妨害公務、妨害自由及傷害等罪，函請台灣彰化地方檢察署偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，警方嚴厲譴責暴力行為，對暴力滋事者嚴懲不怠，尤其在執行公務時，希望民眾能理性面對各項政策。

保麗龍 員林

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