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台中保母虐死1歲女童「小桃子」 二審今駁上訴判9年3月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中清水區蔡姓保母前年底痛毆1歲大姚姓女童「小桃子」，打到她顱內出血死亡，檢方依對兒童故意犯傷害致死等罪起訴，一審由國民法官審理，判9年3月，全案上訴台中高分院後，今天宣判，二審駁回上訴，維持一審原判。

此案一審由國民法官審理，全案上訴台中高分院後，由審判長郭瑞祥、陪席法官許文碩、受命法官王鏗普組成的合議庭宣判，認為原審量刑適法，無過重過輕，駁回上訴。

台中地檢署在前年11月9日獲報，追查姚姓女童因受虐性腦傷，比對其主要照顧者、相關證據資料後，認定蔡姓保母涉有重嫌，同年月23日拘提蔡女到案，女童住院、同年12月2日死亡，檢方偵結依傷害致死等罪嫌起訴蔡女。

一審由國民法官審理，在今年4月間審結宣判，認定蔡女涉犯依成年人故意對兒童傷害罪、成年人故意對兒童傷害致死罪等，各判蔡女3月、9年徒刑

一審宣判後，蔡女母親在臉書發文，「孩子被傷害失去生命了，蔡姓保母只判9年，對台灣的司法好失望好失望，甚至4、5年後，蔡就可以假釋出獄重新生活」。

蔡姓保母虐死1歲女童「小桃子」，台中高分院今駁回上訴，維持判刑9年3月。圖／讀者提供
蔡姓保母虐死1歲女童「小桃子」，台中高分院今駁回上訴，維持判刑9年3月。圖／讀者提供

保母 傷害罪 國民法官

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