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旅美教授陳時奮控誣告遭判10月 高虹安說話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理，而她與旅美教授陳時奮的博士論文誣告官司今天也宣判，高虹安被控誣告獲判10月。高虹安今天回應表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。

陳時奮緊追高虹安的博士論文有無抄襲，2011年9月在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」；2011年10月陳在臉書發文指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安為此控告陳時奮加重誹謗罪，檢察官處分陳不起訴，陳時奮認為高虹安明知學歷不實興訟，自訴高虹安犯誣告罪。

這場誣告案自訴人、被告都是高級知識分子，庭審「學術味」頗濃，法官讓陳時奮陳述，也就高虹安的博論作必要的審問，花三次準備庭整理「誹謗案告訴範圍」、「誣告案事實是否即誹謗案範圍」、「如是，誹謗案有無虛構」及「高虹安有無誣告」等爭點。

高虹安今天透過親近人士表示，當年提告陳時奮時，並未憑空捏造事實或證據，無論是美國校方兩度給予學術論文無不當之函文，或資策會2021年已啟動內部調查並回覆本人：「無智財權違法」，這些證據並經法院採為資策會自訴案不受理判決之證據，足可證明本人並無誣告之故意，更無捏造事實或證據。

高虹安強調，對於與誣告罪成立要件相悖的判決，本人深感遺憾，並將提出上訴，謝謝各界關心。

高虹安在一審宣判後幾乎人間蒸發，不但未出現在任何公開場合或活動，臉書、IG幾乎停止更新，市長室幕僚也未了解高虹安私人行程。據了解，高虹安新竹市的租屋處仍繼續承租，應未離開新竹市。

旅美教授陳時奮（圖）自訴告新竹市長高虹安誣告獲勝，高虹安被判刑10月。記者潘俊宏／攝影
旅美教授陳時奮（圖）自訴告新竹市長高虹安誣告獲勝，高虹安被判刑10月。記者潘俊宏／攝影
新竹市長高虹安被控誣告獲判10月，她今天回應表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安被控誣告獲判10月，她今天回應表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。圖／新竹市府提供

陳時奮 高虹安

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