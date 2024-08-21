猥褻2女同事判2年2月 法官蔡明宏喊冤：判決背離事實、堅決上訴

士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，蔡否認犯罪，士林地檢署起訴蔡，蔡聲請移轉管轄由台北地院審理獲准，法院密集開庭今天宣判，蔡明宏依2個強制猥褻罪判處有期徒刑2年2月。可上訴。

蔡明宏宣判後表示，一、本人再次嚴正聲明絕無對告訴人為任何猥褻行為；二、本案審理過程所呈現之證據已足證並無對告訴人等有何不法行為，法院卻置之不理，予以忽略，但對於明顯與證據矛盾、存在重大瑕疵之告訴人指訴，法院卻未有必要之質疑與審查，率予採信；三、由今日判決結果可見，法院未充分斟酌對本人有利事證，採認告訴人片面且與客觀證據不符之指控，導致判決背離事實、顯失公平；四、本人深感不服，堅決提出上訴，力爭清白到底。

蔡明宏的辯護人丁昱仁表示，對於判決結果很失望，法院事實認定應該是有錯誤，可能是過度採信告訴人的片面指訴，忽略許多客觀上對被告有利的證據，甚至為了速審速結而沒有調查會提起上訴捍衛自己清白，辯護人也會協助，我們對司法依舊有信心，二審會繼續努力。

本案檢察官蒞庭認為，蔡明宏曾是士林地院行政庭長，行政庭長的權利與地位僅次於院長，而被害人一是院內女書記官、一是院內候補女法官，皆需聽令於蔡，認為蔡利用權力犯罪，應有加重其刑的法律適用，建議法官重判，具體求刑2年2月。

法官論壇2023年6月一篇題為「妳不孤單」的文章爆料，指資深法官「蔡董」前年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁。

論壇貼文指出，「蔡董」在車上性騷女法官不只一輪，最後女法官以要案件評議為由要求下山，蔡明宏隨後上網發文稱「我如果有性騷行為，我用我全部身家性命賭上任何詛咒」。

檢方分案偵查指出，2007年蔡擔任行政庭長開車載女書記官上陽明山，在人車稀少的避車彎於車內涉嫌環抱、頭貼胸部吸吮女書記官，女書記官制止，蔡稱「再5分鐘就好」，女書記官後來驚嚇逃下車，在蔡怒視下又上車，由蔡開車送回家。

此外，2022年11月，蔡明宏邀約候補女法官到陽明山土雞城用餐，開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」，停車後，蔡涉嫌揉捏女法官的左手腕、掐捏女法官大腿，再隔著褲子摳碰對方的私處。