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影／台中警抓暗夜噪音10車罰3.6萬 攔到罕見美式敞篷跑車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局在7、8月間辦理2場聯合稽查，近日查獲10輛噪音車，開出3.6萬元罰單，其中一輛是美國品牌Chevrolet雪佛蘭敞篷跑車，新車要價數百萬元，在台灣較為少見，警方指出，不合格車輛除依噪音管制法開罰，並通知限期改善，直到符合噪音標準為止。

第六警分局表示，透過路檢及巡邏進行攔查，引導疑似噪音車輛至檢驗地點，現場由監理單位判斷該車輛是否有不當改裝及協助車籍資料查詢後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程執行檢測，以儀器檢測車輛噪音後，依噪音管制法處分超標車輛，具有「馬上測、馬上罰」執法成效，使噪音車輛無所遁形。

第六警分局長陳松寅說，車輛改裝排氣管產生噪音影響民眾安寧及睡眠品質，為遏止「改管」歪風，對於噪音車擾民行為，絕對嚴正執法。

警方透過分析轄區民眾經常重複檢舉噪音車輛出沒的行駛路段、時段，主動出擊，勤務中發現偽變造車牌及改裝車輛加強攔查，如有嚴重爆音車輛，蒐證通報環保機關進行檢測。民眾如有發現噪音車，亦得蒐證通報環保署噪音檢舉網站，共創宜居都市。

台中市第六警分局近日執行聯合稽查，查獲10輛噪音車，其中一輛是罕見美國CHEVROLET敞篷跑車。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局近日執行聯合稽查，查獲10輛噪音車，其中一輛是罕見美國CHEVROLET敞篷跑車。記者陳宏睿／翻攝

噪音 環保局

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