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影／RedBull台中封街展演「有黃牛」 一票7倍賣...警抓新竹男

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

「Red Bull」的國際賽車封街展演，將在9月28日開演，門票熱銷搶購，但有黃牛看到商機，近日在臉書社團，將一張500元的門票，以6倍至7倍價格販售，警方循線在新竹市查獲無業的吳姓男子，吳辯稱，沒有販售高價牟利，「自己買票已是上千元」，全案警詢後依違反運動產業發展條例，移送台中地檢署偵辦，檢方訊後請回。

「Red Bull Showrun Taichung」的國際賽車封街展演，將在台灣舉辦亞洲舉辦唯一場，今年9月28日在台中登場，門票熱銷，不過近日傳出，有黃牛在網路等平台，販售該展演的黃牛票，每張500元的門票，以2900元至3500元販售，顯然已違反文創法相關規定。

台中市刑大科偵隊報請台中地檢署指揮後，前天前往新竹市，查獲無業的吳姓男子（25歲）查獲其身上4張門票，吳辯稱，他取得價格就要上千元，再轉售給其他人，賺取利潤，沒有賺6倍至7倍。

不過警方認為，依運動產業發展條例規定，將票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價的10倍至50倍罰鍰，只要有加價販售行為，就構成違法，另外如果有用虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買票券，還有3年以下的刑責，或併科300萬元以下罰金。

全案警詢後依違反運動產業發展條例，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後請回，台中市刑大科偵隊擴大追查吳是否有涉及其他販售黃牛票的行為。

台中市警局長李文章說，為維護在台灣首次舉辦的國際盛事「Red Bull Showrun Taichung」公平與安全，市警局將投入相當警力執行治交安、查緝工作，也特此呼籲民眾切勿藉由票券轉售圖利，更不要購買黃牛票券，助長哄抬票價歪風；也避免買到偽造票券，淪為網購詐欺被害人。

目前若有觀眾退票，仍可在官方購買管道訂購，不輕信網路訊息，不購買黃牛票券，是保護自身權益的最佳策略。如發現販售黃牛票情事，可向主辦單位或警方檢舉，警方將依法究辦，以展現打擊不法的決心。

新竹市吳姓男子涉嫌在網路平台販售Red Bull國際賽車封街展演的黃牛票，警方19日循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
新竹市吳姓男子涉嫌在網路平台販售Red Bull國際賽車封街展演的黃牛票，警方19日循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
新竹市吳姓男子涉嫌在網路平台販售Red Bull國際賽車封街展演的黃牛票，警方19日循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
新竹市吳姓男子涉嫌在網路平台販售Red Bull國際賽車封街展演的黃牛票，警方19日循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

台中市 運動 黃牛

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