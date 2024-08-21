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知名獸醫師搞外遇...答應付正宮生活費卻沒做到 法院判他還3881萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

已婚獸醫師邱顯傑因和鄒姓女子發生婚外情，和妻子簽署婚姻協議書，答應每月給付妻子和家人的零用金、生活費、教育基金等，但他沒有按照約定如期給付，妻子向法院聲請給付家庭生活費，台北地方法院裁定邱應給付妻子、家人共3881萬餘元，可上訴。

邱顯傑現為左岸動物醫院院長，父親則是前中和市長邱垂益、胞兄為新北市議員邱烽堯，而邱垂益、邱烽堯被控利用中和安樂市場開發案圖利建商，昨被法院依貪汙治罪條例等罪判邱垂益、邱烽堯父子各10年、3年6月徒刑。

妻子提告主張，她和邱顯傑2006年間結婚，未料婚後邱和鄒女搞外遇，她為了維繫家庭圓滿，和邱簽署婚姻協議書，並作成公證書，第一項約定邱每月應給付40萬元，第二項為邱為感謝她照顧家庭的辛勞，每月要給付零用金20萬元。

妻子指出，協議書也約定邱顯傑應該每年給付2名家人的教育費用各70萬元，並每年應贈與家人的教育及生活費用，每人各220萬元，但邱長期未如期給付，經計算後提告要求邱給付她近1963萬元、2名家人各1100萬元，總金額近4163萬元。

邱顯傑認為，他有部分時間負責照顧家人，也有支付部分生活費用，且他也有匯款、支付多筆款項，妻子請求金額應扣除這些部分，並請求法院駁回妻子的聲請。

台北地院指出，根據婚姻協議書的約定，及邱顯傑也不否認有約定給付妻子和家人相關費用，認定協議書內容為真；另依照證人說法，認定邱確實有部分時間負責照顧家人，經計算後認為邱應給付妻子1681萬餘元、2名家人各1100萬元，共計3881萬餘元。

獸醫師邱顯傑。圖／翻攝自動物醫院官方網站
獸醫師邱顯傑。圖／翻攝自動物醫院官方網站

婚姻 家人

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