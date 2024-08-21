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柯文哲愛將特別費買丈夫公司紅酒 利益衝突未迴避...得吞罰40萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨主席柯文哲前市府幕僚勞動局長陳信瑜四度以首長特別費，向丈夫張師齊創辦的「異象國際公司」購買以色列紅酒，金額共計4萬8千餘元，被監察院認定違反公務人員利益衝突迴避法，裁罰40萬元，她不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判陳信瑜敗訴，可上訴。

陳信瑜被控2021年4月至2022年10月七度不實核銷特別費2萬餘元，又將鏡電視勞檢資料洩漏給民眾黨立委賴香伶、前立委蔡壁如，被檢方依貪汙、洩密等罪嫌起訴，案件仍在法院審理中；至於陳信瑜以特別費購買紅酒部分，檢方認定犯罪嫌疑不足，另案簽結。

監察院認定陳信瑜分別於2020年9月9日、9月24日、2021年4月16日、2022年1月10日，四度向異象國際公司採購紅酒，作為禮品、餐敘或摸彩用，再用特別費核銷費用，金額達4萬8510元，依違反利衝法裁罰40萬元。

案發後，陳信瑜起初稱會依規定繳納罰鍰並向大眾道歉，但她最終不服處分，提訴願被駁回，再提行政訴救濟，她主張向異象公司購買紅酒沒有地利之便，也沒有價格特別優惠，但監察院以她四度採購紅酒價格都低於售價而裁罰她，認為處分不合法。

陳信瑜指，她在採購紅酒前沒有查證公司負責人是否變更，只是過失，難以認定她知悉異象公司經理人是誰，主張自己沒有違法的故意，請求法院撤銷處分。

北高行指出，陳信瑜四度購買紅酒的時間點，均是她母親擔任異象公司董事、代表人的期間，且她身為勞動局長、為市府一級主管，對於丈夫曾是異象公司負責人、仍在公司從事業務，代表人為母親，應是可以知悉。

北高行指出，異象公司之所以能取得交易利潤，是基於陳信瑜和丈夫、母親之間的關係，認定確實有圖利的意圖，且陳信瑜是直接透過丈夫向異象公司購買紅酒，並由丈夫親自交送紅酒，難認陳信瑜沒有圖利異象公司的意圖，監察院處分沒有違誤，訴願決定也沒有違法，判決陳信瑜敗訴。

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台北市政府前勞動局長陳信瑜（左）。圖／聯合報系資料照片
台北市政府前勞動局長陳信瑜（左）。圖／聯合報系資料照片

丈夫 紅酒 陳信瑜

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