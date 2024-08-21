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洩TDK核心技術 前經理、工程師遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

台灣東電化公司（ＴＤＫ）楊梅廠吳姓前經理，被大陸立訊高薪挖角，不但協助立訊挖老東家人才，還與公司黃姓前工程師洩露重要核心技術，造成ＴＤＫ公司損失逾一二三億元。桃園地檢署昨依違反營業秘密法、著作權法和刑法背信、妨害電腦使用等罪起訴二人，依違反營業秘密法起訴台灣立訊公司，均求處重刑。

ＴＤＫ是國內最大綜合性電子零組件供應廠商；起訴指出，ＴＤＫ由日本Ｔ1株式會社投資成立，主要產品有光學驅動元件、無線充電設備和電源供應器等；楊梅廠為重要研發基地，吳男與黃男在跳槽前，分別在該廠擔任研發經理和主任工程師。

檢方調查，吳男二○一九年十月被大陸立訊董事長王來春挖角，擔任台灣立訊研發總監，對方不但開出新台幣五百萬的年薪，還答應讓吳妻進公司坐領乾薪，並允諾給大陸立訊股票等報酬，但吳必須在短時間內提升台灣立訊競爭力

吳男二○二○年跳槽後在楊梅租廠房當辦公室，陸續延攬十名ＴＤＫ前研發幹部或現任研發人員到旗下做事，為立訊研發音圈馬達和手機模組。

另外，吳男為求短期迅速提升競爭力，與黃男共謀，擅自重製、使用ＴＤＫ的核心技術，並將成果洩露給大陸立訊高層。

檢方表示，吳、黃二人行為造成跨國日商損失甚鉅，為維護高科技產業健全發展並確保國家產業競爭力，所以建請法院從重量刑。

桃園地檢署 競爭力

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