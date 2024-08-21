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新竹院檢 互嗆草率、荒腔走板

聯合報／ 記者巫鴻瑋張宏業／連線報導

新竹地方法院與新竹地檢署為了詐騙集團案件起訴與否互槓，檢察官用公文開嗆法官資歷淺，讓法官也用公文回批檢方荒腔走板。記者巫鴻瑋／攝影
新竹地方法院與新竹地檢署為了詐騙集團案件起訴與否互槓，檢察官用公文開嗆法官資歷淺，讓法官也用公文回批檢方荒腔走板。記者巫鴻瑋／攝影
新竹地檢署與新竹地方法院近日為一起詐騙集團洗錢案件開槓，罕見以公文互批。檢方起訴後，法院以證據不足駁回，檢察官公文開嗆「法官資歷尚淺、歷練不足、審判品質草率」，引起法官們不滿，地院昨天也發公文回擊，怒轟檢察官「荒腔走板」，再次駁回起訴。

新竹地院再度駁回起訴，除要求檢察官應就犯罪事實負舉證責任，直指檢察官補正內容並未針對原先裁定主文事項具體為之，視同「逾期未補正」，要求檢察官應偵查完備、取得相關證據後再起訴，防止檢察官濫訴。

法官昨也在裁定公文內點出檢察官「謾罵法官」，更稱難以想像新竹地檢署會有如此荒腔走板函文，還是出自一名偵查犯罪的專業檢察官之手。

新竹地檢署昨回應檢察官用公函回覆地院裁定補正一事，強調檢方「尊重」新竹地院審理中個案認定之法律意見，後續將依刑事訴訟法相關規定辦理。

據了解，新竹地檢署洪姓檢察官最近追加起訴詐團陳姓主謀，檢方偵查證人指述、金流、帳戶、犯罪時間、行為、地點後起訴，新竹地院審理法官以檢方剝奪被告防禦權等理由，退回要求補正。

洪姓檢察官依規定在期限內補正，但新竹地院又以檢察官「逾期未補正」裁定駁回，檢察官怒而函文新竹地院，痛批法官資歷尚淺、歷練不足、判決品質粗糙，公文內甚至直指法官「若本身能力不夠，應不恥下問，或向前輩虛心求教，竟反誣指檢察官濫行起訴，審判品質草率至此，實難想像。」

公文送抵新竹地院，經手法官們瞠目結舌，認為這次檢察官「玩過頭」，痛批「不知反省就罷了，還搞不清楚受命法官是誰就亂罵人。」有法官氣到在法院內部群組內呼籲要搜集洪姓檢察官的「問題」，呈報給法務部處理。

新竹 檢察官 詐騙集團

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