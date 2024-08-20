蘇花改限制機車火花羅告官6年 騎重機教授程明修調解今撤告

「蘇花改」禁止重機、自行車、機車通行，YouTuber「火花羅」羅邵華、台灣交通安全協會理事林志學認為舊蘇花蜿蜒曲折，常因天災中斷，更有「死亡公路」別稱，限制機車通行是差別待遇，提告要求交通部公路總局第四區養護工程處撤銷相關交通標誌。最高行政法院今指出，在調解委員、東吳大學特聘教授程明修協助下，2人撤告。

蘇花改通車後，公路總局規定部分路段禁行機車，每路段可處900到1800元罰鍰，且是分段累積。羅邵華、林志學不滿蘇花改禁行機車，提告請求撤銷禁止行駛的交通標誌，但台北高等行政法院認為設置交通標誌公告限制通行的目的，是為追求防止事故、人體健康等合法公共利益，手段與目的具合理關聯性，2020年11月30日判2人敗訴。

案件上訴最高行政法院，主管機關認為蘇花改具有隧道路廊、容量有限的特性，為兼顧行車安全，規定部分路段禁行機車，有待局部試辦評估結果再分階段開放；羅、林則主張蘇花路線平直，道路狀況佳，不應限制機車、小型車、大客車等車輛通行。

最高行政法院受命法官簡慧娟在聽取雙方意見並徵得同意後，選任專精公法且有「騎乘重機車經驗」的程明修擔任調解委員，程明修對當事人剖析問題核心，雙方認知都是秉持維護東部居民通行安全、平安回家的共同理念。在纏訟多年後，達成共識，雙方期許日後在充分的公民參與程序、確保行車安全前提下，逐步達成蘇花改機車全線通行的目標。