快訊

把握未來3天好天氣 周末水氣變多、雨勢大…氣象署曝雲雀颱風動向

民眾黨中評會祭停權3年處分 黃珊珊認「造成傷害」坦然接受

確認了！李孟諺請辭交通部長後 政次陳彥伯「救火」暫當代理部長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇花改限制機車火花羅告官6年 騎重機教授程明修調解今撤告

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

蘇花改」禁止重機、自行車、機車通行，YouTuber「火花羅」羅邵華、台灣交通安全協會理事林志學認為舊蘇花蜿蜒曲折，常因天災中斷，更有「死亡公路」別稱，限制機車通行是差別待遇，提告要求交通部公路總局第四區養護工程處撤銷相關交通標誌。最高行政法院今指出，在調解委員、東吳大學特聘教授程明修協助下，2人撤告。

蘇花改通車後，公路總局規定部分路段禁行機車，每路段可處900到1800元罰鍰，且是分段累積。羅邵華、林志學不滿蘇花改禁行機車，提告請求撤銷禁止行駛的交通標誌，但台北高等行政法院認為設置交通標誌公告限制通行的目的，是為追求防止事故、人體健康等合法公共利益，手段與目的具合理關聯性，2020年11月30日判2人敗訴。

案件上訴最高行政法院，主管機關認為蘇花改具有隧道路廊、容量有限的特性，為兼顧行車安全，規定部分路段禁行機車，有待局部試辦評估結果再分階段開放；羅、林則主張蘇花路線平直，道路狀況佳，不應限制機車、小型車、大客車等車輛通行。

最高行政法院受命法官簡慧娟在聽取雙方意見並徵得同意後，選任專精公法且有「騎乘重機車經驗」的程明修擔任調解委員，程明修對當事人剖析問題核心，雙方認知都是秉持維護東部居民通行安全、平安回家的共同理念。在纏訟多年後，達成共識，雙方期許日後在充分的公民參與程序、確保行車安全前提下，逐步達成蘇花改機車全線通行的目標。

最高行表示，此次引進外部學者專家協助調解，也為當事人開啟全新的紛爭解決經驗。

YouTuber「火花羅」羅邵華、台灣交通安全協會理事林志學認為蘇花改限制機車通行是差別待遇，提告要求交通部公路總局第四區養護工程處撤銷相關交通標誌，案件纏訟。最高行政法院今指出，在調解委員、東吳大學特聘教授程明修協助下，2人撤告。圖／聯合報系資料照
YouTuber「火花羅」羅邵華、台灣交通安全協會理事林志學認為蘇花改限制機車通行是差別待遇，提告要求交通部公路總局第四區養護工程處撤銷相關交通標誌，案件纏訟。最高行政法院今指出，在調解委員、東吳大學特聘教授程明修協助下，2人撤告。圖／聯合報系資料照

提告 標誌 蘇花改

延伸閱讀

國5銜接蘇花改通過環評！預計2032年完工將可疏解市區車流

國5接蘇花改環評過關 高公局估121年完工

國5接蘇花改環評過關 評估營運空污影響輕微

蘇花通車將分3時段通行 司機趕回北部「沒什麼好怕」

相關新聞

前中和市長父子涉安樂巿場開發案判有罪 邱垂益：有針對性

前新北市中和市長邱垂益、其子新北市議員邱烽堯，利用中和安樂市場開發案，賤價將土地賣給建商黃越勝，同時自己再與時任中和市代...

蘇花改限制機車火花羅告官6年 騎重機教授程明修調解今撤告

「蘇花改」禁止重機、自行車、機車通行，YouTuber「火花羅」羅邵華、台灣交通安全協會理事林志學認為舊蘇花蜿蜒曲折，常...

宜蘭地方法院爆法官酒駕！酒測值高達1.05 地院發聲明：絕不護短

宜蘭地方法院爆發張姓法官酒駕，開車跨越雙黃線，昨晚遭警方攔查，酒測值達1.05，涉犯公共危險罪，檢方諭令9萬元交保，消息傳出後，讓同事...

嘉義縣議員二審改判當選有效 陳文忠：繼續服務選民

嘉義縣議員陳文忠2022年當選連任，陳文忠被控透過羅姓椿腳涉嫌向選民賄選，民事部分嘉義地院去年7月判決陳文忠當選無效。台...

2工程師沒拿到獎金在交易程式「埋錯」 和麒點科技達成調解獲緩刑

經營虛擬貨幣交易的麒點科技公司前工程師陳育聖、許書軒，被控因沒領到獎金，聯手在交易及分析程式裡「埋錯」，讓公司在錯誤時間...

持未成年大量性影像 黃子佼今台北地院再開庭

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院今天下午再度開庭；黃子佼約下午四時抵達，不發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。