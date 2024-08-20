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嘉義縣議員二審改判當選有效 陳文忠：繼續服務選民

聯合報／ 記者黃宣翰黃于凡／台南即時報導

嘉義議員陳文忠2022年當選連任，陳文忠被控透過羅姓椿腳涉嫌向選民賄選，民事部分嘉義地院去年7月判決陳文忠當選無效。台南高分院今天二審宣判，改判他當選有效。合議庭法官認為，全案無直接證據或間接事證，足以證明陳文忠對買票行賄行為有共同參與、授意、同意等情事，撤銷一審判決結果，全案確定不得再上訴。

議員陳文忠說，今年年初他妻子在嘉義地院判決無罪，地檢署未上訴確定；地檢署將他上訴到台南高分院，最後結果還他一個清白，雖然之前癱瘓現在左腰、左腳還是會痠麻，但他一定會記得初衷，履行民意代表職責，繼續為選民認真服務。

嘉義縣議員陳文忠2022年當選連任，他的妻子新港鄉民代表蔡錦屏競選連任失利，但嘉義地檢署認定陳文忠夫妻透過樁腳涉嫌向選民賄選，被依公職人員選舉罷免法罪嫌起訴，檢方依共同賄選行為提起陳文忠當選無效之訴。嘉義地院去年7月判決陳當選無效。

嘉義地方法院事判決，認定蔡錦屏拜託羅姓樁腳，蔡錦屏委由他人交付8000元，對有投票權的選民賄賂，約定投票給陳文忠與蔡錦屏自己，陳文忠對於蔡錦的買票行賄行為，已事先商議，並授意為之。

二審改判有效理由認為，檢方所舉羅姓椿腳於調查局嘉義縣調查站供述及同日在嘉義地檢署證述內容，刑事法院當庭勘驗羅調查筆錄錄影檔案結果，羅就嘉義縣調查站詢問是否有買票、是否係受蔡錦屏請託而買票等重要事項陳述內容，前後供述不一，內容歧異甚大，可信度有疑。

羅於刑事法院審理時，否認蔡錦屏有請託她買票事實，刑事法院就蔡錦屏都判決無罪確定。也查無其他積極證據，足以補強羅於嘉義縣調查站詢問、嘉義地檢署偵訊時所陳述蔡錦屏有託伊買票真實性。檢方主張陳文忠、蔡錦屏與羅共同買票行賄選民，尚屬無據。

台南高分院今天宣判嘉義縣議員陳文忠當選有效。合議庭法官認為，全案無直接證據或間接事證，足以證明陳文忠對買票行賄行為有共同參與、授意、同意等情事，改判當選有效。圖／本報資料照片
台南高分院今天宣判嘉義縣議員陳文忠當選有效。合議庭法官認為，全案無直接證據或間接事證，足以證明陳文忠對買票行賄行為有共同參與、授意、同意等情事，改判當選有效。圖／本報資料照片

嘉義 議員 賄選

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