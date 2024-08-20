涉持獵槍恐嚇表弟 竹縣泰雅族兄弟遭判刑

新竹縣泰雅族楊姓男子與弟弟因不滿表弟喝酒後驚嚇露營遊客，2人持獵槍恐嚇表弟，新竹地方法院將2人依非法持有可發射金屬或子彈具殺傷力之獵槍罪與強制罪判刑。可上訴。

判決書指出，111年12月11日楊姓男子在新竹縣尖石鄉持獵槍打獵時，因表弟酒後騷擾，甚至還前往楊姓男子弟弟服務的露營區，對旅客騷擾，楊男要求表弟向旅客道歉。

判決書表示，楊姓男子的表弟抵達後仍態度不佳，引起楊姓男子與弟弟不滿，因此持鋁棒毆打表弟，過程中楊男再取出番刀，以刀背毆打表弟身體並要求跪下。

判決書說，楊姓男子並指使弟弟拿起獵槍及裝填火藥、鋼珠後，再由楊姓男子抵住表弟頭部說「要不要把你開掉」等語後，楊男朝門外擊發1槍。

法官審酌，楊姓男子與弟弟因不滿表弟酒後行為起爭執，卻不以理性解決紛爭，竟以番刀刀背毆打脅迫下跪，還持獵槍恫嚇表弟，造成表弟心生畏懼，楊姓兄弟對於他人之身體、生命及社會治安顯已造成危險與不安，足見法治觀念薄弱。

法官表示，而楊姓男子未經許可，從108年間起持有部落長老自製具殺傷力的原住民獵槍1支，供打獵生活使用，是非法持有，因此依非法持有可發射金屬或子彈具殺傷力之獵槍罪，將楊男判刑1年7月、弟弟1年6月，併科罰金新台幣5萬元與3萬元。

法官指出，另也依強制罪判楊姓男子有期徒刑3個月、楊姓男子的弟弟2個月，均緩刑4年。可上訴。