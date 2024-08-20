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2工程師沒拿到獎金在交易程式「埋錯」 和麒點科技達成調解獲緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

經營虛擬貨幣交易的麒點科技公司前工程師陳育聖、許書軒，被控因沒領到獎金，聯手在交易及分析程式裡「埋錯」，讓公司在錯誤時間下單，甚至當成優質交易模式存檔，讓公司蒙受損失。台北地檢署依妨害電腦使用等罪起訴兩人，台灣高等法院今判陳、許各1年、7月徒刑，得易科罰金，皆緩刑3年，並接受3場法治教育課程。

檢方起訴指出，陳育聖、許書軒欲於2020年5月12日離職，但因對麒點公司、英屬開曼群島 Kronos Holdings 未依承諾發放獎金而心生不滿，兩人分別在公司人工智慧程式中「埋錯」，讓系統在分析過去交易趨勢時做出錯誤判斷，藉此讓公司在針對不同虛擬貨幣交易決策錯判。

兩人的「埋錯」讓程式對於停損管控也失靈，造成公司程式交易大亂，在錯誤時間下不對的單。此外，兩人也讓這套自動驗算機制儲存錯誤經驗，造成公司鉅額虧損。檢方勘驗兩人簡訊對話查出，陳還指示許在「埋錯」後把路徑抹掉。

公司發現一直虧損，發覺陳利用其他同事身分進入程式裡查看，認為是陳搞鬼，因此提告。

台北地方法院認為兩人在系統程式碼「埋錯」7百餘處，再刪除埋錯痕跡，導致公司蒙受鉅額損失，考量兩人無前科、坦承犯行、未和解等情，依行使偽造準私文書、無故侵入電腦等罪判陳育聖8月徒刑與8月得易科罰金之刑；判許書軒10月徒刑，得易科罰金。

檢察官和陳育聖、許書軒皆上訴。高院認為兩人在二審審理時，已與麒點公司、英屬開曼群島Kronos Holdings 達成調解，告訴人寬宥、不再追究，量刑基礎改變，因此撤銷改判，但檢察官指量刑過輕則無理由。

高院認為陳育聖、許書軒身為麒點公司工程師，卻不知謹慎、忠實執行職務，因誤解獎金發放機制而心生不滿，濫用資訊專業讓公司受害，考量已與公司達成調解、陳目前無業、許自由接案，分別改判。

麒點科技公司前工程師陳育聖、許書軒不滿沒領到獎金，聯手在交易及分析程式裡「埋錯」，讓公司在錯誤時間下單，甚至當成優質交易模式存檔，讓公司蒙受損失。台灣高等法院今依妨害電腦使用罪等判陳、許各1年、7月徒刑，得易科罰金，皆緩刑3年，並接受3場法治教育課程。記者王宏舜／攝影
麒點科技公司前工程師陳育聖、許書軒不滿沒領到獎金，聯手在交易及分析程式裡「埋錯」，讓公司在錯誤時間下單，甚至當成優質交易模式存檔，讓公司蒙受損失。台灣高等法院今依妨害電腦使用罪等判陳、許各1年、7月徒刑，得易科罰金，皆緩刑3年，並接受3場法治教育課程。記者王宏舜／攝影

機制 檢察官 虛擬貨幣

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