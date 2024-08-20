前中和市長父子涉安樂巿場開發案判有罪 邱垂益：有針對性

前新北市中和市長邱垂益、其子新北市議員邱烽堯，利用中和安樂市場開發案，賤價將土地賣給建商黃越勝，同時自己再與時任中和市代表會主席呂禮旺及副主席馬兆玲分別出資入股。新北地方法院今依貪汙條例主管或監督事務圖利等罪，各判處邱垂益、邱烽堯父子10年及3年6月徒刑。邱垂益表示，認為有針對性，後續將上訴。

記者致電給邱烽堯，但電話沒接。邱垂益受訪時表示，這是十七八年前的老案子，已經不起訴處分過了，怎麼時隔多年又拿出來審判？這案子當時都是依法公開標售，大家都有資格參加，怎麼會有圖利之說？