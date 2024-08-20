宜蘭地方法院爆法官酒駕！酒測值高達1.05 地院發聲明：絕不護短

宜蘭地方法院爆發張姓法官酒駕，開車跨越雙黃線，昨晚遭警方攔查，酒測值達1.05，涉犯公共危險罪，檢方諭令9萬元交保，消息傳出後，讓同事感到相當震驚。地院今天下午發聲明表示，尊重調查結果，絕不護短，近日將啟動法官自律委員會調查。

現年50幾歲的張姓法官，1999年起在宜蘭地院服務，擔任民事庭兼簡易庭法官，業務量並不重。昨天晚間8點多，開車行經宜蘭市環市南路與縣政二街路口，一度跨越雙黃線，巡邏員警見狀上前攔查，員警聞到他身上濃濃酒味，對他進行酒測，酒測值達1.05，消息傳到法院上下，同事感到震驚，認為平常工作稱職的他，怎會如此？

不過，他過去曾牽扯交通事故案件也被起底，2017年1月間，他開車經過在中山路一段，被騎車闖紅燈雙載的林姓少年撞上，兩名少年送醫，並非張姓法官的肇事責任，但他未報警離開現場，雖事後自首，仍被地院以肇事逃逸判刑8個月，緩刑2年，並支付國庫5萬。

宜蘭地方法院下午發聲明表示，針對張姓法官酒駕被警方臨檢查獲，全案由檢察官偵辦中，法院尊重檢警調查偵辦；至於所涉行政責任部分，已在了解蒐集資料中，視情節啟動召開自律委員會，不排除把調查結果送職務法庭或監察院予以勸告或記過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康