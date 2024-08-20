中捷砍人賠100萬達成和解 長髮哥現身這樣說
屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日持刀在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴。台中地院安排洪男與傷者「長髮哥」許瑞顯調解，今雙方第二度見面，歷經1個多小時會談達成賠償100萬元共識，許男也說，考量自己傷勢不重，希望給洪男一個機會。
洪男今由委任律師下午2點半抵達台中地院，既上周雙方因金額沒有共識，法院今再安排第二次調解，許男也由委任律師陪同，準時抵達調解室後，約下午4點結束。
許男說，今天和洪男律師達成和解，金額雙方同意賠償100萬元，雖然比上次自己開出的金額低一些，但斟酌洪男可能也沒償還能力，自己也對洪可能沒像社會大眾對他如此厭惡，自己也想給他個機會，畢盡自己也沒受到真的很嚴重的傷，盼望給洪一個自省的機會。
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