中捷砍人賠100萬達成和解 長髮哥現身這樣說

屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日持刀在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴。台中地院安排洪男與傷者「長髮哥」許瑞顯調解，今雙方第二度見面，歷經1個多小時會談達成賠償100萬元共識，許男也說，考量自己傷勢不重，希望給洪男一個機會。

洪男今由委任律師下午2點半抵達台中地院，既上周雙方因金額沒有共識，法院今再安排第二次調解，許男也由委任律師陪同，準時抵達調解室後，約下午4點結束。