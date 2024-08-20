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京華城案 檢廉今傳兩都委會委員作證均請回

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼上周陸續傳喚數名台北市都市計畫委員會委員後，今天再傳喚台北市都市計畫委員會王姓委員、郭瓊瑩作證，兩人訊後均請回。

檢方上周傳喚台北市前市長彭振聲、陳春銅、陳明吉及宋鎮邁等人出庭，釐清京華城容積率案的簽辦過程。其中，檢方認定，彭振聲涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，目前尚無羈押必要，且配合傳喚到庭，命彭限制出境、出海、限制住居；陳春銅、陳明吉及宋鎮邁等人訊後請回。

檢廉今再以證人身分傳喚兩名都委會委員到案，王姓委員已請回，廉政署下午將郭瓊瑩移送北檢複訊，訊後請回，檢方迄今已約談11名都委會委員作證。郭瓊瑩為中國文化大學景觀學系教授。

檢方已於5月間，以證人身分約談台北市政府都市發展局、都市更新處等單位的承辦京華城業務公務員。京華城案則因容積率達840％，外界質疑，建案容積獎勵與公益性回饋措施的對價是否對稱；以及都委會通過是否有市府高層，介入京華城的容積獎勵等部分。

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼上周陸續傳喚數名台北市都市計畫委員會委員後，今天再傳喚台北市都市計畫委員會委員王姓委員、郭瓊瑩（右）作證，兩人訊後均請回。記者房荷庭／攝影
民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼上周陸續傳喚數名台北市都市計畫委員會委員後，今天再傳喚台北市都市計畫委員會委員王姓委員、郭瓊瑩（右）作證，兩人訊後均請回。記者房荷庭／攝影
民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼上周陸續傳喚數名台北市都市計畫委員會委員後，今天再傳喚台北市都市計畫委員會委員王姓委員、郭瓊瑩（中）作證，兩人訊後均請回。記者王聖藜／攝影
民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼上周陸續傳喚數名台北市都市計畫委員會委員後，今天再傳喚台北市都市計畫委員會委員王姓委員、郭瓊瑩（中）作證，兩人訊後均請回。記者王聖藜／攝影

彭振聲 都市計畫

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