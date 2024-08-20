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檢酸應不恥下問...法官怒轟檢察官荒腔走板 新竹院檢為詐團案開槓

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹地檢署與新竹地方法院近日為一起詐騙集團洗錢案件槓上，檢方起訴主謀卻遭法院以證據不足駁回，讓檢察官不惜以公文開嗆地院「法官資歷尚淺、歷練不足、審判品質草率」，引發法官們不滿，今天新竹地院則以公文回擊怒轟檢察官「荒腔走板」，並再次駁回公訴。

新竹地院今天再度駁回起訴，除了說明要求檢察官應就被告犯罪事實負舉證責任，認為檢察官補正內容並沒有就原先裁定主文事項具體為之，因此應視同「逾期未補正」，要求檢察官應取得相關證據偵查完備後，再行決定起訴，以防止檢察官濫行起訴。

新竹地院法官今天同時也在裁定公文內直接點明檢察官「謾罵法官」，批難以想像新竹地檢署會有如此荒腔走板的函文，還是出自一名偵查犯罪的專業檢察官之手。

據了解，新竹地檢署洪姓檢察官最近追加起訴詐團主謀陳奕綸，檢方將偵查中的證人指述、金流、帳戶、犯罪時間、行為、地點蒐證後，起訴由新竹地院審理，沒想到卻被法官以剝奪被告防禦權等理由，退回要求補正。

洪姓檢察官依規定在期限內補正後，新竹地院卻又以檢察官「逾期未補正」裁定駁回，讓檢察官怒而函文新竹地院，痛批法官資歷尚淺、歷練不足、判決品質甚為粗糙。檢察官甚至直接在公文內直指法官「若本身能力不夠，應不恥下問，或向前輩虛心求教，竟反誣指檢察官濫行起訴，審判品質草率至此，實難想像」。

公文一經送抵新竹地院，讓經手的法官們瞠目結舌，認為這次檢察官「玩過頭」，痛批檢察官「不知反省就罷了，還搞不清楚受命法官是誰就亂罵人」，法官更氣到在法院內部群組內呼籲要收集洪姓檢察官的「問題」，要向上呈報給法務部。

院檢互槓持續在司法界延燒，新竹地檢署今天下午也對檢察官用公函回覆地院裁定補正一事回應，強調地檢署「尊重」新竹地院審理中個案認定之法律意見，後續將依刑事訴訟法相關規定辦理。

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新竹地方法院與新竹地檢署為了詐騙集團案件起訴與否互槓，檢察官用公文開嗆法官資歷淺，讓法官也用公文回批檢方荒腔走板。記者巫鴻瑋／攝影
新竹地方法院與新竹地檢署為了詐騙集團案件起訴與否互槓，檢察官用公文開嗆法官資歷淺，讓法官也用公文回批檢方荒腔走板。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 檢察官 詐騙集團

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