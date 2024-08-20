離婚夫妻爭2女監護權 法官：孩子最佳利益、不宜強拆

一對離婚夫妻爭取女兒們的監護權，士林地院家事庭法官王昌國認為，雙方未互信合作，共同監護不利未成年子女身心發展，但也不能以「一人照顧一個」看似公平的考量，強令女兒們分開生活，依孩子最佳利益，裁定由媽媽擔任長女、次女親權人，爸爸可會面交往。可抗告。

法官王昌國日前審理一離婚案，裁定中要求父母「親自閱讀」裁定書，提醒不要因有請律師，或自認「看不懂」就不看裁定書，訴訟落幕是雙親陪在孩子身邊，而非律師，不要跟律師說「跟我講結論就好」。

王法官近日在一件離婚夫妻爭取監護權官司，評估兩造都有足夠經濟、健康、家庭支持系統，提供女兒穩定居住環境，經詢問孩子意願後，依孩子最佳利益為裁定；法官認為，父母各有執著互不相讓，未有足夠互信合作曙光，事實上「共同監護」窒礙難行 ，為了不讓孩子利益在吵架糾葛下，蹉跎喪失良機，本件不適宜共同擔任侵權人。

裁定指出，長女、次女生活習慣養成都是媽媽教導，且孩子相處融洽、年紀相近，彼此為能打成一片、同遊玩及學習的良好關係，若僅因父母「一人照顧一個看次公平的考量」，強令孩子分開生活，甚至日後會面交往每月僅有短短數日共同生活，應不利孩子。

法官酌定，媽媽從孩子幼年時照顧迄今，較熟悉孩子的生活習慣，孩子與母親同住時情緒與行為較為穩定，且查無不適保護教養情事，為孩子最佳利益考量，酌定由媽媽擔任長女、次女的親權人，爸爸可與孩子會面交往，孩子滿15歲後會面交往應尊重其等意願。