京華城案繼續查 檢廉今再傳兩都委會委員作證
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼上周陸續傳喚數名台北市都市計畫委員會委員後，今天再傳喚兩名台北市都市計畫委員會委員作證。
檢方上周傳喚台北市前市長彭振聲、陳春銅、陳明吉及宋鎮邁等人出庭，釐清京華城容積率案的簽辦過程。其中，檢方認定，彭振聲涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，目前尚無羈押必要，且配合傳喚到庭，命彭限制出境、出海、限制住居；陳春銅、陳明吉及宋鎮邁等人訊後請回。
檢方今再以證人身分傳喚兩名都委會委員到案，一名委員已請回，一名委員預計下午由檢方偵訊。
檢方已於5月間，以證人身分約談台北市政府都市發展局、都市更新處等單位的承辦京華城業務公務員。京華城案則因容積率達840％，外界質疑，建案容積獎勵與公益性回饋措施的對價是否對稱；以及都委會通過是否有市府高層，介入京華城的容積獎勵等部分。
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