京華城案繼續查 檢廉今再傳兩都委會委員作證

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼上周陸續傳喚數名台北市都市計畫委員會委員後，今天再傳喚兩名台北市都市計畫委員會委員作證。

檢方上周傳喚台北市前市長彭振聲、陳春銅、陳明吉及宋鎮邁等人出庭，釐清京華城容積率案的簽辦過程。其中，檢方認定，彭振聲涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，目前尚無羈押必要，且配合傳喚到庭，命彭限制出境、出海、限制住居；陳春銅、陳明吉及宋鎮邁等人訊後請回。

檢方今再以證人身分傳喚兩名都委會委員到案，一名委員已請回，一名委員預計下午由檢方偵訊。