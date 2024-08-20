周玉蔻指趙少康「拋妻棄子、不認骨血」 判賠220萬且不許再說

中國廣播公司前董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血，提告要求周玉蔻、民視賠償1000萬元；台北地方法院除判周玉蔻與民視連帶賠償200萬元外，周女另須單獨賠償20萬元，並移除相關言論。雙方上訴，台灣高等法院今維持判賠金額，且判不得再散布「不認骨血」等內容。

放言傳媒2021年8月26日刊登文章指「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親身兒子的？」

周玉蔻2022年9月間在臉書提及趙少康，「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」；同年月19日在民視節目「辣新聞152」中，指趙少康「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。趙少康向周玉蔻、民視提告求償1000萬元，並要求刪除、下架文章和節目。

北院開庭時，周玉蔻主張消息是中廣韓姓前播音員主動提供的，她也向國民黨前駐美副代表黃裕鈞多次求證，並聲請傳喚韓女、黃作證，但韓女到庭作證稱，她和周玉蔻曾短暫是中廣同事，但兩人沒有私交，「我怎麼會去告訴她（指周玉蔻）我都不知道的事」。北院也三度傳喚黃裕鈞出庭，但黃皆未現身。

周玉蔻曾表示，她跟趙少康沒有仇、沒有怨，她有的只是「正義感」，她所做的對得起自己的良心，並指控趙少康透過臉書、政論節目公開威脅證人。

周玉蔻說，趙少康2021年間表態有意參選國民黨黨主席，並爭取代表國民黨參與總統大選，她從事媒體工作，就趙的過往與前妻、長子相處、人格與道德等可受公評之事「意見表達」，趙個人的名譽相較於言論自由與新聞自由，應退讓。

北院認為，有人視名譽為第二生命，民視為國內具有相當影響力的新聞媒體，卻未體認作為大眾傳播媒介所具有的新聞媒體責任，放任散布未經查證的公眾人物私領域事務，喪失媒體作為第四權監督政府的功能及意義，因此和周玉蔻應連帶賠償200萬元，而周玉蔻另須單獨賠償20萬元，且移除相關言論。

一審判決後，雙方皆上訴。高院今認為周玉蔻在放言網站上陳述「趙少康前妻與趙離婚後，帶著她與趙的兒子一同到美國生活；後來前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父與外婆撫養；近日，兒子擺脫情感的掙扎，從患…現在已經開始念書了。」、「你在人生過程裡是如何對待親生兒子的？」符合客觀事實，不構成侵權。

但周玉蔻在臉書和主持的節目上說「不認骨血，拋妻棄子」等言論，高院認為並非事實，也未經合理查證，應負侵權責任；民視也應負共同侵權責任。