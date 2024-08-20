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指趙少康拋妻棄子 二審判周玉蔻及民視賠逾200萬元

中央社／ 台北20日電

趙少康不滿周玉蔻在臉書PO文及電視節目上指稱他「拋妻棄子」等語，提告求償，一審判趙少康獲賠220萬元。二審今判決周玉蔻與民視連帶賠償200萬元，周女賠20萬元，可上訴。

媒體人周玉蔻於民國111年9月17日在臉書PO文，指時任中廣董事長趙少康「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路…關鍵字：家暴…拋妻棄子…不認骨血」等語。

同年月19日，周女在民視政論節目中表示，「那我就告訴你（趙少康），你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」等語。

趙少康不滿周玉蔻言論，向台北地方法院提起民事訴訟，向周玉蔻與民視連帶求償新台幣1000萬元，且須移除污衊他的言論及節目影片，不得再發表或散布。

一審台北地方法院判決周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，周玉蔻應給付20萬元，民視及周玉蔻應移除相關言論。

經上訴，二審台灣高等法院今天認定，周女分別在個人臉書及其主持的節目上所說言論，部分並非事實，也未經合理查證，已侵害趙少康的名譽權，應負侵權責任，而民視公司製作播出相關言論的節目，應負共同侵權責任。

二審判決，周玉蔻與民視連帶賠償200萬元，周女賠20萬元，並應移除相關言論，全案可上訴。

周玉蔻 民視 趙少康

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