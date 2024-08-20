鑽漏洞！高雄警勾結車行助扣牌車提早復活 半年圖利711萬今起訴

去年全台傳出多起代辦、租賃業者與員警勾結，利用「吊銷」牌照法律漏洞協助扣牌車「起死回生」，警政署全台清查後，發現仁武警分局陳姓警員與租賃、代辦業者合謀，讓租車業者車輛得以提早「重新」上路，全案偵結，雄檢今依圖利罪起訴陳男，涉案11名業者也一併起訴。

依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛如有超速等危險駕駛情形，需「吊扣」汽車牌照6個月，如果車輛未懸掛車牌，使用其他牌照在吊扣期間行駛，警方則可裁罰並「吊銷」汽車牌照。

雖然吊銷牌照處罰比吊扣牌照重，但「吊銷」車牌可逕行驗車後重新申請牌照上路，形同讓吊扣牌照的車輛提早復活，若為租賃車，對於業者來說形同車輛可以提早解除「吊扣」，以一天出租金動輒千元計算，影響業務可不少。

檢廉查出，陳姓警員因認識林姓、李姓租賃業者，林、李利用「吊牌」漏洞，將已被扣牌的車輛停在特定地點，等到陳姓警員上班巡邏時，在前往停車位置開出「未依規定懸掛車牌行駛」、「吊扣牌照期間行駛」等罰單。

業者收到罰單後，再委託代辦業者到監理站繳納罰單，並完成「吊銷」牌照程序，牌照被吊銷後，這些車輛再成功重新領牌上路。

檢廉調查，陳男與林姓、李姓從2021年11月起至隔年3月間，成功助14輛車起死回生，如以吊牌期間每天損失2000元至3000元不等租車費計算，提早上路共讓業者額外「多賺」711萬餘元。

不僅於此，其他代辦業者還會在外接案，若有車主想要提早重新領牌，付出1至2萬多元價碼委辦，就由陳男以同樣手法讓車輛重領牌照，半年間9名代辦業者就獲利27萬餘元。

雄檢調查時，陳男起初坦承認識林姓、李姓業者，事後又改口稱沒有圖利他們，但林姓、李姓租賃業者則坦承認識陳男，每次要執行前，都會與陳確認執勤時間，好讓陳可以順利開單。