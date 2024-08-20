高虹安案只要無罪、不要緩刑 「水母」王郁文涉貪466元上訴了！

台北地院審理新竹市長高虹安國會助理費案，認定高犯罪所得11萬6514元少於檢方認定的46萬30元，仍判高有期徒刑7年4月，高上訴；高前國會辦公室公關主任「水母」王郁文也判有罪，雖獲緩刑宣告，但她不服判決，8月14日提上訴。

合議庭上月26日一審宣判，王郁文依貪汙治罪條例詐領公有財物罪判處有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，須服240小時義務勞務，合議庭宣告王郁文的犯罪所得是466元，犯罪所得沒收。

宣判當天，王郁文由先生陪同聽判，獲知自己的貪汙所得是466元，夫妻同聲向合議庭詢問請求能釋疑。

審判長廖建傑說，合議庭相信王郁文沒有犯罪動機，未來也不可能再做一樣的事情，加上金額小於5萬元，所以幫減刑2次，就算過程中不認罪，也和其他認罪助理一樣有緩刑，一樣緩刑過了，刑期宣告就等於不存在。

王郁文宣判後對判決表示「有一點點委屈」，她當時表示，一直覺得薪資是用來幫忙買辦公室同事們的用品，不管是飲料、衛生用品、薑母茶等，沒有給高虹安私用的問題，還表示對判決結果會再和律師討論是否上訴。

王郁文一度對是否就緩刑判決上訴猶豫，曾表示「被關的機率幾乎沒有，除非她腦袋撞到又跑去當立委助理，然後又傻傻把薪水拿來買飲料請大家喝」。