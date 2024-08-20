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中電公司前董事長兄妹涉內線交易虧184萬 涉內線交易遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

上市公司中國電器公司時任董事長周麗真及董事胞兄周植基於2020年間，涉嫌內線交易，虧損184萬餘元，台北地檢署今依涉犯證券交易法之內線交易，起訴兩人。

檢方指出，中電公司於2020年3月18日下午15點41分許，在公開資訊觀測站公告，擬辦理減資3億餘元，為本案重大消息公開時點。2020年3月18日下午15點41分至同月19日上午9時41分期間為禁止交易時間。

周麗真、周植基為中電公司董事長及董事，兩人於禁止交易期間買賣中電股票，周麗真擬制性獲利-87萬7600元、周植基則擬制性獲利-96萬4175元，兩人無犯罪所得。

檢方指出，不論周麗真、周植基購入中電公司股票的目的及動機為何、雖因此擬制性獲利時為虧損而無犯罪所得，兩人所為涉犯證券交易法之內線交易罪，今依法提起公訴。周植基已自白，建請法院依法減輕其刑。

中國電器公司前董事長周麗真。圖／聯合報系資料照片
中國電器公司前董事長周麗真。圖／聯合報系資料照片

上市公司 內線交易

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