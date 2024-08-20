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前中和市長邱垂益父子涉安樂巿場開發案 圖利建商3億判10年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北中和市長邱垂益、其子新北市議員邱烽堯，利用中和安樂市場開發案，賤價將土地賣給建商黃越勝，同時自己再與時任中和市代表會主席呂禮旺及副主席馬兆玲分別出資入股。新北地方法院今依貪汙條例主管或監督事務圖利等罪，各判處邱垂益、邱烽堯父子10年及3年6月徒刑，其餘黃、呂、馬各3年、2年6月、5年6月徒刑，褫奪公權3到4年不等。

2007年間，經營美聯建設的黃越勝，因有意推動中和安樂公有市場土地整合開發。於是與邱垂益聯手，透過標售安樂市場公有土地，擴大美聯所能開發基地的範圍，邱再以入股方式獲益。

為求順利推動，邱垂益還找來熟悉土地開發的建商親戚邱獻樹、時任中和市代表會主席呂禮旺與副主席馬兆玲共同入股；由邱獻樹出任人頭建設公司董事長、邱烽堯擔任副總經理，與美聯簽約合作開發。

接著，邱垂益利用擔任中和市長職務之便，藉口籌措財源解決財務困窘、土地現況使用效率過低等理由，將出售公有土地案送到中和市代會審議，並迅速通過，經查圖利金額約3億餘元。

前新北市中和市長邱垂益（右）、其子新北市議員邱烽堯（左），利用中和安樂市場開發案，圖利建商遭新北地院依貪汙條例主管或監督事務圖利等罪，各判處10年及3年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片
前新北市中和市長邱垂益（右）、其子新北市議員邱烽堯（左），利用中和安樂市場開發案，圖利建商遭新北地院依貪汙條例主管或監督事務圖利等罪，各判處10年及3年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片

中和 新北 議員 貪汙

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