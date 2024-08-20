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「林口阿姨」蔡淑君遭檢提當選無效 高院民事庭駁回確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有「林口阿姨」外號的新北市議員蔡淑君，因協助鋪設「台北新都社區」北哨地坪地磚、修剪「陽光社區美滿家園」周邊公園的樹木，遭控賄選，一、二審判無罪，檢方上訴最高法院中。檢方也提當選無效之訴，新北地方法院去年8月駁回，台灣高等法院今維持一審認定，檢方不得再上訴。

高院民事庭指出，蔡淑君雖有在社區區分所有權人大會中致詞，並提到「修剪樹木」工程，及參選號次諧音的競選標語，但大會上也有其他黨派的候選人到場，管委會也同時報告各位議員為社區提供了什麼協助，可見蔡女主觀上沒有要賄賂社區或交付不正利益，檢方請求判當選無效無理。

蔡淑君2022年8月間免費為林口區國宅「台北新都社區」鋪設北哨口地坪，並配合該哨口地坪鋪設啟用儀式時間，前往社區接受感謝狀、與主委合照，還在社區內電梯張貼相關照片。新北地檢署認為此舉是為增加選民支持度，影響該社區700多戶、約2000多人投票意願，違反公職人員選舉罷免法，檢方除依選罷法起訴蔡女，也提當選無效訴訟。

蔡淑君主張社區哨口地坪屬開放空間，供不特定人使用，是公益性質設施，與賄選無對價性；公園分別登記為內政部營建署及新北市所有，修剪公園樹木是為了交通與公共衛生，與社區住戶無關，強調自己沒賄選動機。

刑事部分，新北地院衡酌社會常情及經驗法則，認為議員對社區有捐助，社區表達感謝之意，與社會一般生活經驗無違，修繕哨口地坪費用雖高，但往來行人也會使用該區域，對社區居民而言，難感受此舉對社區有何特別待遇，不足以影響或動搖住戶投票意向，判蔡無罪。高院認為一審認事用法無違誤，今年6月25日維持原判，當時蔡淑君說「感謝正義沒有遲到」，檢方又上訴最高法院。

民事部分，新北地院認為檢方舉證不足，無法證明蔡淑君有違反選罷法規定的行為，與同法所規定當選無效要件不符，判檢方敗訴。高院民事庭今駁回檢方上訴，全案確定。

新北市議員蔡淑君遭訴違反公職人員選舉罷免法「對於該選舉區內之團體，假借捐助名義，行求不正利益，使其團體之構成員，為投票權一定之行使」罪，一、二審無罪，案件上訴最高法院中。新北地檢署也提當選無效訴訟，新北地院駁回，台灣高等法院今駁回檢方上訴，全案確定。圖／聯合報系資料照
新北市議員蔡淑君遭訴違反公職人員選舉罷免法「對於該選舉區內之團體，假借捐助名義，行求不正利益，使其團體之構成員，為投票權一定之行使」罪，一、二審無罪，案件上訴最高法院中。新北地檢署也提當選無效訴訟，新北地院駁回，台灣高等法院今駁回檢方上訴，全案確定。圖／聯合報系資料照

最高法院 蔡淑君 賄選

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