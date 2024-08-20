炎亞綸緩刑確定聲請發還電腦等個人物品 士院駁回應由檢方執行科處理

藝人炎亞綸（本名吳秉孺）遭控拍攝少年性影像，認罪且獲被害人原諒，日前緩刑確定，炎亞綸向士林地方法院聲請發還被扣押的電腦等個人物品，法院認為案件判決確定，已無權責發還，應向士林地檢署執行科檢察官辦理。

炎亞綸聲請意旨表示，法院宣告沒收手機、電腦等個人物品，請求法院發還其餘被檢方搜索扣押的電腦等個人物品。法院裁定指出，炎亞綸判決確定，案件已不再由士院審理， 沒有權責責發還個人物品，應由士林地檢署執行科檢察官，依個案具體情形處理，裁定駁回聲請。可抗告。

全案起源於，網紅耀樂控告炎在他未成年時期拍攝性影像，炎捲入性影像風波，他坦承犯行，為了助興才拿手機拍下性影片，和對方達成調解，已履行部分款項，「希望不要再浪費社會資源」。被害人則願意原諒，同意給予緩刑機會。

士院判決指出，炎與少年交往期間，在天母住處未違反少年意願，持手機拍下性交過程，且明知影片中有少年臉部特徵，2019年間傳送此案性影像給網友觀看，隔年再度傳給另名網友，非法利用被害人個資，持續持有性影像。