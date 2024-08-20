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嗜酒火爆街友出没基隆火車站打罵人 認罪求從輕量刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

常在基隆火車站南站出現的余姓街友，不滿葉男帶來的小朋友嬉笑聲太大，加以喝斥，與葉爭執時開口罵人並語帶恐嚇。余男另因不滿李姓街友曾對他嗆聲，持傘骨打傷李男頭部，分遭檢方起訴。基隆地方法院審理後，依恐嚇、傷害罪判余應執行6月徒刑。得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，余姓男子基隆火車站南站，不滿葉姓夫婦帶來散步的小朋友嬉戲聲太大，出言喝斥，因而與葉姓夫婦發生口角，過程中余男說出多句髒話，還說改天抄到你家，一定叫你跪著等話。葉男控告余男公然侮辱及恐嚇，檢方偵查後起訴余男。

余男認為同樣常在南站出沒的李姓街友，曾酒後對他嗆聲，心懷不滿，今年6月14日凌晨1點42分，趁李在南站1樓與其他街友席地飲酒時，雙手持長棍棒，毆打坐在地面的李男5下，造成李的頭部出現撕裂傷。檢察官偵查後，依傷害罪嫌起訴余男。

法院審理時，余男對檢方起認的2案都罪，攻擊李男部分，余男指當時酒醉，可能意識不太清楚才會打人，他是拿雨傘骨架，不是棍棒，請求法官從輕量刑，給他自新機會。

法官指出，余男僅因幼兒嬉戲聲即心生不悅，用言語辱罵及恐嚇葉男，同時觸犯恐嚇危害安全罪及公然侮辱罪，為想像競合犯，從重依恐嚇危害安全罪處刑。

余男和李男同為街友，法官認為兩人本應保持友好交往，余竟因對方酒後言語不佳，心生氣憤，持質地頗為堅硬的雨傘骨架打傷李男，行為可議。

法官審酌余男坦承犯行，但至今並未與葉男、李男達成和解及取得等原諒。考量余男犯罪動機、手段及所生傷害，暨自述獨居，經濟狀況貧困，二專畢業等情狀，犯恐嚇危害安全罪判刑3月，犯傷害罪判刑5月。應執行6月，如易科罰金，以1千元折算1日。

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基隆市余姓街友在基隆火車站南站開口罵人並語帶恐嚇，又持傘骨打傷李姓街友。基隆地方法院審理後，依恐嚇、傷害罪判余應執行6月徒刑。聯合報系資料照片
基隆市余姓街友在基隆火車站南站開口罵人並語帶恐嚇，又持傘骨打傷李姓街友。基隆地方法院審理後，依恐嚇、傷害罪判余應執行6月徒刑。聯合報系資料照片

恐嚇 火車站 街友

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