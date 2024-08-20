今開庭！黃子佼持未成年性影像不認罪 檢想傳孟耿如作證

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院今天下午再度開庭；黃起訴後否認犯罪，律師質疑檢警蒐證並無證據能力，法庭中檢、辯激烈攻防，檢察官甚至拋出聲請傳喚黃妻、孟耿如作證的想法。

黃子佼涉案法條刑度在1年以下，他偵查中曾認罪，獲處分緩起訴，檢方命黃繳緩起訴處分金120萬元，不過，案子由台灣高檢署發回，台北地檢署今年5月起訴黃，台北地院分「矚易」案號審理。

法院月前首度開庭，黃子佼已更換律師辯護，訴訟策略「大轉彎」，除以新、舊法適用作抗辯主軸，甚至認為起訴證物與黃子佼無涉。

黃子佼送審後，檢察官指揮婦幼警察隊持續清查扣案物，查出另有犯罪事證，上月以「本案被告所持有附件所示未成年女子性影像，核與前案持有之未成年女子性影像，均係本於單一持有行為， 本案與前案具有法律上一罪之關聯，為前案起訴效力所及，爰請併案審理」向法院聲請併辦。

檢方起訴指黃子佼持有7部、7名未成年人的性影像，檢方併案內容則有41部性影像，其中2部影像是「同一人」，計併案40名被害人，連同起訴部分，黃子佼共持有47名未成年人的性影像。

法院7月15日、8月12日準備程序庭中，黃子佼不認罪，委請律師代為答辯，律師指偵查檢察官舉證有疑、扣案性影像疑遭受汙染、不具證據能力。

回應律師辯護方向，檢方認為，經手證物的辦案人員可能有警察、檢察事務官、檢察官，黃子佼的律師並未指明證據於何階段遭汙染、變造，黃子佼甚至否認下載影片，檢方反嗆「那麼傳喚黃子佼的老婆作證如何？」，法庭氣氛火爆。

黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警查辦，2023年8月4日對黃搜索、約談，在黃的住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的大量性影片。