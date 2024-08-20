今開庭！黃子佼持未成年性影像不認罪 檢想傳孟耿如作證
藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院今天下午再度開庭；黃起訴後否認犯罪，律師質疑檢警蒐證並無證據能力，法庭中檢、辯激烈攻防，檢察官甚至拋出聲請傳喚黃妻、孟耿如作證的想法。
黃子佼涉案法條刑度在1年以下，他偵查中曾認罪，獲處分緩起訴，檢方命黃繳緩起訴處分金120萬元，不過，案子由台灣高檢署發回，台北地檢署今年5月起訴黃，台北地院分「矚易」案號審理。
法院月前首度開庭，黃子佼已更換律師辯護，訴訟策略「大轉彎」，除以新、舊法適用作抗辯主軸，甚至認為起訴證物與黃子佼無涉。
黃子佼送審後，檢察官指揮婦幼警察隊持續清查扣案物，查出另有犯罪事證，上月以「本案被告所持有附件所示未成年女子性影像，核與前案持有之未成年女子性影像，均係本於單一持有行為， 本案與前案具有法律上一罪之關聯，為前案起訴效力所及，爰請併案審理」向法院聲請併辦。
檢方起訴指黃子佼持有7部、7名未成年人的性影像，檢方併案內容則有41部性影像，其中2部影像是「同一人」，計併案40名被害人，連同起訴部分，黃子佼共持有47名未成年人的性影像。
法院7月15日、8月12日準備程序庭中，黃子佼不認罪，委請律師代為答辯，律師指偵查檢察官舉證有疑、扣案性影像疑遭受汙染、不具證據能力。
回應律師辯護方向，檢方認為，經手證物的辦案人員可能有警察、檢察事務官、檢察官，黃子佼的律師並未指明證據於何階段遭汙染、變造，黃子佼甚至否認下載影片，檢方反嗆「那麼傳喚黃子佼的老婆作證如何？」，法庭氣氛火爆。
黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警查辦，2023年8月4日對黃搜索、約談，在黃的住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的大量性影片。
檢警調查，黃子佼的影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」，他在2013年2月加入成為會員，2017年8月到2023年7月在論壇購買性影像，存放在未加密的隨身硬碟；依起訴書指，黃2023年2月17日起，以行動硬碟儲存未成年女子裸露胸部或陰部從事接觸性器官或性交的性影像，涉及犯罪。
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