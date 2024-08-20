不滿被按聲喇叭 嘉義男切車理論被判強制罪

嘉義市張姓男子開車行經市區欲右轉，快速從內側車道切至外側車道，後方直行騎士方姓男子按喇叭示警，引起張男不滿，將車煞停在機車前理論，方男提告，法院判張男犯強制罪，處拘役30日，得易科罰金。可上訴。

台灣用路人很少按喇叭，一來是尊重，二來減少糾紛，因為按喇叭常有表達不滿情緒成分，對方也感受到這種情緒，常發生下車理論，甚至引發訴訟。

今年1月18日晚，張男駕駛自小客車在嘉義市區北往南行駛，原行駛在內側車道，至南京路右轉，快速由內側車道切至外側車道，造成正行駛在外側車道機車騎士方男因直行動線遭入侵而鳴按喇叭，張男心生不滿，緊急煞停在方男車前，擋住去路雙方因發生口角，方男提告。

張男坦承聽到按喇叭後，有將車煞停在機車前，並下車問「你是在叭啥」，但矢口否認有何強制犯行。

法院調閱錄影畫面，張男以車頭朝右前、前車身已占外側車道超過1/2的方式煞停，機車因而無法繼續前行，客觀上確已妨害機車騎士往來通行的權利。對於公然侮辱部分，雙方行車糾紛後，聽聞方男稱要告妨害自由一事時表達憤怒，其語句沒有對方男的社會名譽產生重大及明顯的損害。