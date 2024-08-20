控中華電信補助愛爾達4億不合理 楊植斗告發董事長郭水義涉證交法

這次奧運轉播權利金達5億元，台灣觀看奧運轉播須付費，國民黨台北市議員楊植斗質疑，中華電信補助愛爾達4億餘元不合理，今赴台北地檢署告發中華電信董事長郭水義，涉犯證券交易法之特別背信及非常規交易等罪。

楊植斗說，愛爾達雖然以5億元取得2024年奧運賽事在台灣轉播權，其中4億元由中華電信補助、體育署補助8000萬元、華視及中視各支付900萬的轉播授權金，實際上空手套白狼，質疑中華電信為何不直接用5億元買下奧運轉播權，還要砸大錢當冤大頭，養肥愛爾達？