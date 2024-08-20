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起訴詐團卻遭法院駁回 新竹檢察官痛批法官應「不恥下問」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新竹地檢署偵辦一起詐團案件，近期依加重詐欺罪起訴主謀陳奕綸，卻遭新竹地院以證據不足、「逾期未補正」裁定駁回，新竹地檢署對此炸鍋，罕見函文新竹地院痛批承辦法官資歷尚淺、歷練不足，若本身能力不夠，應不恥下問；院檢為詐團互槓，已成為北台灣法院熱議話題。

據了解，新竹地檢署洪姓檢察官最近追加起訴詐團主謀陳奕綸，檢方指控陳男主持、操縱詐團取得贓款後，先將贓款交由同案被告錢昱叡與張資鑫，再指示下屬將贓款匯往張資鑫吳姓妻子帳戶（另案偵查中）；檢方將偵查中的證人指述、金流、帳戶、犯罪時間、行為、地點蒐證後，起訴由新竹地院審理，沒想到卻被法官以剝奪被告防禦權等理由，退回要求補正。

新竹地檢署依規定在期限內補正後，詎料新竹地院又以檢察官「逾期未補正」裁定駁回，新竹地檢怒而函文新竹地院，痛批法官資歷尚淺、歷練不足、判決品質甚為粗糙，為眾所周知之事，其受理詐團案驚慌失措，似可理解，若本身能力不夠，應不恥下問，或向前輩虛心求教，竟反誣指檢察官濫行起訴，審判品質草率至此，實難想像。

刑事訴訟法規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。法院於第一次審判期日前，認為檢察官指出之證明方法顯不足認定被告有成立犯罪之可能時，應以裁定定期通知檢察官補正；逾期未補正者，得以裁定駁回起訴。

新竹地檢署指出，該署檢察官已於期限內補正，而非「逾期未補正」，不論新竹地院對補正內容有何評價，仍不得違法裁定駁回起訴。

詐欺集團猖獗已成民怨之首，檢警調近來強力掃黑打詐，要溯源抓集團首腦。圖／報系資料照
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新竹地檢署起訴詐團首腦，卻遭法院以濫行起訴裁定駁回，讓檢方詐鍋。圖／報系資料照
新竹地檢署起訴詐團首腦，卻遭法院以濫行起訴裁定駁回，讓檢方詐鍋。圖／報系資料照

新竹 檢察官 詐欺 贓款

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