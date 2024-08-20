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越南夫妻在台開簽賭站…撈3100萬元買千萬房檢警全扣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍阮姓夫妻與跨國不法集團合作，從事簽賭、地下匯兌等不法，在台5年期間，已牟利數千萬元，檢警去年底搜索時，查扣二人帳戶內現金1400萬元，以及一棟屋齡2年的透天厝，全案依賭博洗錢等罪，移送嘉義地檢署，檢方命阮以5萬元交保、洪姓共犯10萬元交保，全案預計近日偵結。

刑事局中打一隊在去年初獲報，越南籍阮姓夫妻（36歲、35歲）透過洪姓男子（27歲）與跨國不法集團接頭，從事地下匯兌，越南「天天樂」簽賭站的不法犯行，還以經營小吃部、美容店為掩護，全案報請嘉義地檢署檢察官張建強指揮後，與嘉義市第一警分局、雲林縣刑大、屏東縣恆春警分局共組專案小組偵辦。

全案在去年10月、11月在嘉義市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、高雄市等地，執行數波查緝行動，除查扣金融帳戶及簽賭筆記本外，另依刑法沒收規定，向法院聲請扣押阮姓夫妻現金存款1400餘萬元，以及市值1700萬元以上新建透天厝獲准。

全案查緝阮姓夫妻等涉案9人，依洗錢、賭博、違反銀行法等罪，移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義市阮姓夫妻與不法集團合作，在台灣經營簽賭站、地下匯兌等不法。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供
嘉義市阮姓夫妻與不法集團合作，在台灣經營簽賭站、地下匯兌等不法。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供
嘉義市阮姓夫妻與不法集團合作，在台灣經營簽賭站、地下匯兌等不法，檢警去年底收網，查扣相關犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
嘉義市阮姓夫妻與不法集團合作，在台灣經營簽賭站、地下匯兌等不法，檢警去年底收網，查扣相關犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
嘉義市阮姓夫妻與不法集團合作，在台灣經營簽賭站、地下匯兌等不法，檢警去年底收網，查扣相關犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
嘉義市阮姓夫妻與不法集團合作，在台灣經營簽賭站、地下匯兌等不法，檢警去年底收網，查扣相關犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

嘉義 屏東縣 洗錢 簽賭 賭博

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