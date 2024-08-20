助理費涉貪案 高虹安、北檢都上訴
新竹市長高虹安因助理費涉貪，檢方認定不法所得46萬30元，犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪；台北地方法院判高7年4月，褫奪公權4年。台北地檢署認為刑度有違罪刑相當，犯罪所得亦有漏未沒收，於本月16日提起上訴。高虹安已在15日委請律師向台灣高等法院提起上訴。
檢方指出，高虹安、黃惠玟、陳奐宇、王郁文不另為無罪諭知、陳昱愷無罪部分，原審認定多數申報的加班費非屬詐領，且助理繳回供零用金使用屬私人財產處分行為，而認無不法意圖等情。
檢方上訴指出，原審忽略立法院、立委、公費助理間的三方關係，「助理依勞基法對立委之加班費請求權」與「立委依立法院組織法對立法院申請加班費補助之請求權」二者並不相同。
檢方還表示，「低薪高報」與「虛報加班費」本質上為相同詐術手法，應無差別待遇，且高虹安自始即無意給付助理「虛報之加班費」，而向立法院申領，即構成詐術。
此外，檢方認為，被告等人均有虛報加班費主觀犯意，認知僅係「代領」、「幫忙領」等情，是原審此部分認事用法，尚有未當。黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷等助理，如審理中仍就客觀事實坦承，仍請求法院宣告緩刑。
至於高虹安量刑、犯罪所得沒收部分，檢方表示，法院量處之刑度7年4月，及認定的犯罪所得11萬6514元，並未納入虛報多數「加班費」，故刑度有違罪刑相當，犯罪所得亦有漏未沒收。
高虹安在一審宣判後幾乎人間蒸發，未出現任何公開場合或活動，臉書、IG也幾乎停止更新。據了解，高虹安新竹市的租屋處仍繼續承租，應未離開新竹市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言