高虹安助理費案一審判7年4月 北檢上訴：有違罪刑相當

新竹市長高虹安因助理費涉貪，檢方認定她以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元，犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪，台北地方法院判高7年4月，褫奪公權4年。台北地檢署認為刑度有違罪刑相當，犯罪所得亦有漏未沒收，本月16日提起上訴。

檢方指出，高虹安、黃惠玟、陳奐宇、王郁文不另為無罪諭知、陳昱愷無罪部分，原審認定多數申報之加班費非屬詐領，且助理繳回供零用金使用屬私人財產處分行為，而認無不法意圖等情。

檢方上訴指出，第一，原審忽略立法院、立委、公費助理間之三方關係，即「助理依勞基法對立委之加班費請求權」與「立委依立法院組織法對立法院申請加班費補助之請求權」二者並不相同。

第二，「低薪高報」與「虛報加班費」本質上為相同詐術手法，應無差別待遇之必要。

第三，高虹安自始即無給付助理「虛報之加班費」之真意，而向立法院申領，即構成詐術。

第四，被告等人均有虛報加班費之主觀犯意，即認知僅係「代領」、「幫忙領」等情，是原審此部分認事用法，尚有未當。