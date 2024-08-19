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停職後神隱…高虹安一審重判 律師壓線最後一天提上訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市前市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理，高虹安今天透過親近人士，在近期成立媒體群組發出聲明：「今天是提出聲明上訴狀的最後一天，高虹安已委由律師向法院提出聲明上訴狀，感謝各界關心」，至於何時提出上訴、上訴理由皆不得而知。

高虹安任職立法委員期間，涉嫌浮報公費助理加班費、酬金等，被依違反貪汙治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」，以及刑法「使公務人員登載不實」2罪，一審判刑7年4月，褫奪公權4年。

檢察官起訴時，認定高虹安等人涉詐領的金額為46萬餘元，但法官認定的金額共12萬3128元，其中高虹安涉及的不法所得，未扣案金額共11萬6514元將全數沒收。

高虹安當天不但立刻停止市長職務，當天下午也離開市府，接著由副市長邱臣遠代理，內政部也依法停薪。今天（19日）是提出聲明上訴狀的最後一天，高虹安已委請律師壓線向法院提出聲明上訴狀。

不過，高虹安何時提出上訴，上訴理由是什麼？發佈此訊息的聯繫者也表示所獲資訊不多，只能代替高虹安提出簡短說明，而高虹安在宣判日當天神隱、不受訪，僅在臉書發布回應影片中提及，會向高等法院提出上訴及爭取清白訴求。

高虹安在一審宣判後幾乎人間蒸發，不但未出現在任何公開場合或活動，臉書、IG幾乎停止更新，市長室幕僚也未了解高虹安私人行程。據了解，高虹安新竹市的租屋處仍繼續承租，應未離開新竹市。

新竹市前市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，今天是提出聲明上訴狀的最後一天，高虹安已委由律師向法院提出聲明上訴狀。圖／報系資料照
新竹市前市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，今天是提出聲明上訴狀的最後一天，高虹安已委由律師向法院提出聲明上訴狀。圖／報系資料照
高虹安在宣判日當天神隱、不受訪，僅在臉書發布回應影片中提及，會向高等法院提出上訴及爭取清白訴求。圖／竹市府提供
高虹安在宣判日當天神隱、不受訪，僅在臉書發布回應影片中提及，會向高等法院提出上訴及爭取清白訴求。圖／竹市府提供

新竹 邱臣遠 高虹安

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