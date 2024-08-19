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指控名媛「每天吃嗎啡止痛藥」挨告 藝人楊士萱獲不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人楊士萱在微博發文，指控一名名媛「每天吃嗎啡止痛藥」、「養小狼狗」及「欠一堆工資不付錢」，遭提告涉犯妨害名譽。台北地檢署偵辦，考量楊發文內容有依據，指摘對象為名媛男友，全案處分不起訴。

據了解，楊士萱曾在微博發文，批評某名媛「男朋友吸毒」、「小狼狗玩冰毒」、「妳每天吃嗎啡止痛藥，不累嗎？」、「在大陸經商欠一堆工資不付錢就跑路」及「幾萬塊錢付不出來」等語。

對此，該名媛提告楊士萱涉犯妨害名譽等罪，檢方考量，楊提到止痛藥，客觀上不必然會聯想到名媛吸毒，此外名媛確實有逃漏稅新聞，無法認定楊有誹謗犯意，全案偵結處分不起訴。

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台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

吸毒 妨害名譽 提告

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