北市酒店見越南女陪侍6人是女大生 警臨檢躲後門樓梯間

台北市錦州街皇冠酒店，8月17日遭警方臨檢查獲多達20名越南妹坐檯「公關小姐」，其中有6名持學生簽證的越南女大生，全數躲在後門逃生樓梯間，現場負責人張姓經理及胡姓員工等7人遭依違反就業服務法裁罰，20名越南妹則涉違反入出國及移民法，並交由移民署專勤隊，警方將持續追查幕後有無人蛇集團。

中山分局指出，皇冠酒店首次遭臨檢查獲有外籍女子陪侍，分局在8月6日晚上10時至翌日2時執行擴大臨檢勤務，17日0時50分在皇冠酒店臨檢，發現工作人員胡男竟帶著多達20名越南籍陪侍女子，躲在逃生樓梯間，打算從後門開溜，20名女子涉入出國及移民法、酒店張姓經理、及胡、羅、林、邱、李、阮姓員工違反就業服務法。

據悉，20名陪侍女子都是越南籍，年紀19歲至37歲，其中有6名為持學生簽證來台讀大學的年輕學生，還有5人簽證過期逾期居留，其餘人則持觀光簽證來台，卻至酒店當公關小姐，但由於他們躲在樓梯街，無當場查獲陪酒事實。

就業服務法第44條及第63條規定，「任何人不得非法容留外國人從事工作」，違者，處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰。5年內再違反者，處三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣120萬元以下罰金。