23年前偷渡對岸 得病為求生拿假護照回台 被判1年1月
男子吳欽田23年前因偽造有價證券案遭台北地檢署通緝，他搭船偷渡至中國大陸，2016年間以2千元人民幣請綽號「阿財」的人偽造中華民國護照，並在上頭印上「中華民國2014年5月27日出境」戳章，2023年5月14日吳返台遭捕。吳因違反護照條例等案桃園地檢署起訴，桃園地院判他1年1月徒刑，台灣高等法院駁回吳上訴。
吳上訴表示，2016年在大陸買到的假護照其實都沒有使用過，是因為後來糖尿病引發腎臟病變，若不及時就醫，病情將惡化，迫於無奈才於去年拿假護照搭機回台。他說，現在也領有身心障礙證明，每周要洗腎3次，他是為了「延續生命」才犯罪，不是有特別不良的動機或是惡性重大之徒。
如果入獄服刑，吳擔心洗腎將造成獄政人員困擾，因此上訴請求緩刑。
高院認為，一審在量刑時，就已經審酌吳欽田明知因另案經通緝，因此無法申請辦理新護照，卻與「阿財」偽造假護照入境，影響我國護照管理及入出境管理正確性，考量他坦承犯案、態度尚可，目前家境貧寒，因此判1年1月徒刑，量刑並未違反比例原則、罪刑均衡原則。
雖然吳欽田希望能緩刑，但高院認為吳在偽造有價證券罪行刑權時效完成後，因自身健康情形惡化，亟須就醫，才持偽造護照入境返國，可見心存僥倖、法治觀念薄弱，不認為可以緩刑。至於吳1周要洗腎3次，高院認為能否入監執行，由執行機關到時再評估，判吳1年1月幾為法定最低刑，已是輕度量刑，因此駁回。
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